I neživá příroda Krkonoš si zaslouží svou ochranu. Nejvyšší správní soud dal za pravdu národnímu parku
Celý spor začal v roce 2021, kdy majitel (a budoucí stavebník) pozemku v Peci pod Sněžkou požádal o vydání rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu, přístřešku pro auta a příjezdové cesty na pozemku v zastavěném území obce Pec pod Sněžkou, v ochranném pásmu KRNAP.
Správa KRNAP vydala k záměru zamítavé závazné stanovisko, protože podloží pozemku tvoří moréna dávného ledovce, která je předmětem ochrany a nespornou přírodní hodnotou ochranářského i vědeckého významu. V uvedené lokalitě jde navíc o jeden z mála nepoškozených reliktů dob ledových v Krkonoších.
Stavebník si nechal zpracovat znalecký posudek, který závěry nesouhlasného závazného stanoviska Správy KRNAP zpochybňoval, relativizoval přírodní hodnotu morény a polemizoval s jejím výskytem na pozemku. Správa KRNAP předložila faktické a vědecky podložené argumenty, poukázala na tendenčnost a nekorektnost znaleckého posudku a opět konstatovala, že stavbou objektu na pozemku by došlo k nevratnému poškození morény.
Stavebník závazné stanovisko napadl správní žalobou u Krajského soudu v Hradci Králové. Ten dal za pravdu Správě KRNAP a konstatoval, že skutkový stav byl zjištěn dostatečně a správně. Stavebník neuspěl ani s kasační stížností u Nejvyššího správního soudu v Praze, který kasační stížnost zamítl a definitivně tak potvrdil zamítnutí výstavby na pozemku.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu tak uzavírá několikaletý spor a potvrzuje, že ochrana přírody se nevztahuje pouze na to, co je vidět na první pohled – na stromy, květiny a živočichy – ale i na samotné geologické dědictví, které tvoří základ krkonošské krajiny.
„Je to jasný signál, že i neživá příroda má svůj příběh a hodnotu, kterou je třeba chránit se stejnou pečlivostí jako živé organismy,“ dodává ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch. Krkonoše jsou nejen domovem vzácných rostlin a zvířat, ale i jedinečným svědectvím dávných přírodních procesů – a právě tyto příběhy ukrývá i moréna pod Sněžkou.
