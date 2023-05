KRNAP chystá na 19. května v centru Vrchlabí videomapping a lasershow

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Krkonošský národní park (KRNAP) slaví 60. výročí od svého založení řadou akcí rozložených do celého letošního roku. Mezi nimi bylo i představení nového jednotného vizuálního stylu Správy KRNAP. Hlavní akci k 60. výročí plánuje Správa KRNAP na pátek 19. května do Vrchlabí, informovali zástupci národního parku. KRNAP se rozkládá na území okresů Trutnov, Semily a Jablonec nad Nisou, byl vyhlášen 17. května 1963.

Na pátek 19. května ve Vrchlabí na náměstí T. G. Masaryka jsou naplánované tři koncerty a večerní videomapping na jižní fasádu bývalého augustiniánského kláštera.

"Začneme v 16:00 koncertem crossoverové skupiny Tlupa a v 20:30 s příchodem soumraku spustíme vrchol večera, a to takzvanou efektovou videomappingovou projekci v kombinaci s lasershow. Během asi sedmi minut se diváci potěší podívanou z historie a ochrany přírody KRNAP. Tato show pak bude pokračovat ve smyčce každých 15 minut do 21:30," uvedl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Do září bude v sedmi krkonošských městech a obcích probíhat zábavná odpoledne, například 3. června v Jablonci nad Jizerou a Janských Lázních, 24. června v Poniklé, 15. července v Jilemnici nebo 12. srpna Rokytnici nad Jizerou.

V šesti krkonošských kostelích jsou na letošek postupně naplánované koncerty klasické hudby v podání trubačů Správy KRNAP a hudebníků vrchlabské Základní umělecké školy Karla Halíře. Jedná se o hřbitovní kostel v Horním Maršově, evangelický kostel v Křížlicích, kostel svatého Václava v Pasekách nad Jizerou, Nejsvětější Trojice ve Fořtu, svatého Václava v Rudníku a klášterní kostel svatého Augustina ve Vrchlabí.

V polovině roku bude představen nový krátkometrážní dokumentární film o Krkonoších. S oslavami se pojí i výstavy fotografií. Například v Krkonošském centru environmentálního vzdělávání (KCEV) Krtek ve Vrchlabí je k vidění fotografická výstava 60 let Krkonošského národního parku, která potrvá do 31. srpna. "Devět desítek velkoformátových pláten poté zamíří do pražské holešovické galerie H40, kde bude výstava kulisou k lektorovaným programům pro školy. Vernisáž je naplánována na 7. září a samotná výstava potrvá od 11. září do 11. října," uvedl Drahný.

Poslední akcí související s oslavami 60. výročí založení KRNAP je na podzim plánované otevření nového vrchlabského Návštěvnického centra KRNAP. Budova bývalého augustiniánského kláštera, později sídlo Krkonošského muzea Správy KRNAP, byla pro veřejnost uzavřena v říjnu 2017. V mezidobí prošel stavební rekonstrukcí celý objekt, pro potřeby Návštěvnického centra KRNAP vznikl objekt nového vstupu a v interiéru vzniká nová expozice dokumentující příběh Krkonoš.

