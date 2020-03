KRNAP varuje před porušováním pravidel v době nouzového stavu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | KRNAP / facebook.com Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) ve spolupráci s policií hledá řidiče terénního auta, který v sobotu zaparkoval v nejpřísněji chráněné první zóně národního parku.

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) ve spolupráci s policií hledá řidiče terénního auta, který v sobotu zaparkoval v nejpřísněji chráněné první zóně národního parku. V krátké době jde o druhý podobný případ, řekli včera zástupci Správy KRNAP. Varují před podobným chováním v době, kdy jsou hory téměř liduprázné a v ČR platí nouzový stav.

"To, že máte silné terénní auto, ani to, že jsou Krkonoše skoro liduprázdné kvůli epidemické situaci, neznamená, že si můžete vyrazit kam chcete, třeba do zákazu vjezdu a do první zóny národního parku. Naši strážci jsou v terénu i teď a odbor státní správy funguje," uvedl včera na facebooku národního parku náměstek ředitele Správy KRNAP Jakub Kašpar.

Vozidlo vyfotografovala v sobotu strážkyně Správy KRNAP na cestě na Zlaté návrší. "Máme to zdokumentované. Řidič porušil zákaz vjezdu a vjel do míst, kde neměl, co dělat," řekl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný. Řidiči hrozí ve správním řízení sankce v řádu desítek tisíc korun.

V Krkonoších předčasně skončila lyžařská sezona. Lyžařské areály po nařízení vlády ukončily provoz v pátek, zavřít musely i restaurace, infocentra, půjčovny, welness centra, bazény a další horské atrakce. Pohyb lidí v Krkonoších omezilo také nařízení plošné karantény v ČR. Od pondělí 16. března nejezdí do odvolání také lanovka na Sněžku, je uzavřena česko-polská hranice.

Podobný případ řešila Správa KRNAP nedávno také ve Lvím dole ve východních Krkonoších. Pracovníci národního parku tam v neděli 8. března narazili na terénní vůz, který byl zaparkovaný na lyžařské cestě v první zóně NP, kam auta nesmějí. Řidič se sám přihlásil.

