Krnovská rezervace rozšiřuje stádo praturů a divokých koní o dva mladé býky

Stádo velkých kopytníků, které se pase v areálu bývalé vojenské střelnice v krnovské části Chomýž, rozšíří další dva pratuři. Dva mladí býci dnes odjeli do Krnova na Bruntálsku z rezervace velkých kopytníků v Milovicích. Celkem tak už v Krnově bude skupina čítat čtyři pratury a tři divoké koně. ČTK to řekl ředitel společnosti Česká krajina Dalibor Dostál, která do Krnova všechna zvířata zapůjčila. Zvířata mají spásat tamní louky, a ochránit tak vzácnou luční vegetaci"Rezervace v Krnově má rozlohu více než šestatřicet hektarů. Dosavadní velikost stád k jejímu spásání určitě nestačí, proto budeme ve spolupráci s městem Krnov, které rezervaci založilo a spravuje, počty zvířat postupně navyšovat. Dnešní převoz dvou mladých praturů je prvním krokem v tomto směru. Do budoucna by se mělo rozšířit i krnovské stádo divokých koní,“ uvedl Dostál.

Krnovská rezervace vznikla v roce 2022. Vyskytují se tam chráněné rostliny a živočichové, mezi nimi hvozdík pyšný nebo několik druhů orchidejí, ale i motýl bělopásek dvouřadý nebo obojživelník čolek velký. Monitoring lokality zjistil v těchto místech v roce 2020 výskyt celkem devíti zvláště chráněných druhů a 23 druhů Červeného seznamu rostlin. Zaznamenal také 49 druhů denních motýlů a 12 druhů čmeláků a pačmeláků.

Pratuři a poníci v ohradách s elektrickým ohradníkem jsou polodivoká, lidé je nekrmí, neodčervují ani jinak neléčí. Rezervace zahrnuje tři pastviny, aklimatizační ohradu a desítku tůní pro obojživelníky. Její vybudování vyšlo Krnov na 5,2 milionu korun, desetiletá péče má stát dalších 2,3 milionu. Na projekt město získalo evropskou dotaci 6,8 milionu korun.

Krnovská rezervace velkých kopytníků je jedna ze tří v republice, které vznikly díky místním samosprávám. Celkem jich je více než deset. Území bývalé vojenské střelnice dvě desetiletí podléhá jako významný krajinný prvek mimořádné ochraně, jejímž cílem je uchovat zdejší chráněné rostliny a živočichy. Dlouho se o lokalitu starali dobrovolníci z několika organizací. Před několika lety péči převzalo město.

