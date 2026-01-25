https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/kvalita-vody-ve-znojemske-prehrade-uz-je-stejna-jako-pred-pondelnim-unikem-kejdy
Kvalita vody ve Znojemské přehradě už je stejná jako před pondělním únikem kejdy

25.1.2026 17:12 | ZNOJMO (ČTK)
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Katsujiro Maekawa / Flickr
Kvalita vody ve Znojemské přehradě už je stejná, jako byla před pondělním únikem kejdy do Dyje z prasklé jímky ve 20 kilometrů vzdálených Podmyčích. Díky tomu Vodárenská akciová společnost (VAS) začala postupně zprovozňovat technologie v úpravně vody ve Znojmě, které z preventivních důvodů odstavila v pátek, uvedla v prohlášení VAS. Plné spuštění úpravny předpokládají vodárny za několik hodin, řekla ČTK mluvčí VAS Iva Librová.
 
Zatím je však stále potřebné navážet vodu cisternami do vodojemů z úpravny ve Štítarech, aby nebylo omezené zásobování obyvatel Znojma a některých okolních obcí pitnou vodou. "Navážení pitné vody bude pokračovat i v následujících dnech. Díky tomu se daří udržet zásobování pitnou a zdravotně nezávadnou vodou bez omezení," uvedly vodárny v prohlášení. Nyní odebírají jak vzorky surové vody na vstupu, tak vzorky pitné vody vyrobené v úpravně.

"O kvalitě vyrobené pitné vody z úpravny ve Znojmě a o dalším postupu při zásobování pitnou vodou budeme veřejnost nadále informovat," uvedla Librová.

Ekologickou havárii způsobilo v pondělí protržení betonové jímky na kejdu v Zemědělském družstvu Petřín v Podmyčích, které je součástí skupiny Rhea Holding. Do potoka, který se vlévá do Dyje, vyteklo zhruba 3000 metrů krychlových kejdy, což je směs výkalů hospodářských zvířat, zbytků krmiva a steliva.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
