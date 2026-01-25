Kvalita vody ve Znojemské přehradě už je stejná jako před pondělním únikem kejdy
25.1.2026 17:12 | ZNOJMO (ČTK)
"O kvalitě vyrobené pitné vody z úpravny ve Znojmě a o dalším postupu při zásobování pitnou vodou budeme veřejnost nadále informovat," uvedla Librová.
Ekologickou havárii způsobilo v pondělí protržení betonové jímky na kejdu v Zemědělském družstvu Petřín v Podmyčích, které je součástí skupiny Rhea Holding. Do potoka, který se vlévá do Dyje, vyteklo zhruba 3000 metrů krychlových kejdy, což je směs výkalů hospodářských zvířat, zbytků krmiva a steliva.
