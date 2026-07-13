https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/kvuli-bourovcikovi-zakazaly-urady-v-braniborsku-plavbu-na-lodich-v-casti-sprevskeho-lesa
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Kvůli bourovčíkovi zakázaly úřady v Braniborsku plavbu na lodích v části Sprévského lesa

13.7.2026 14:17 (ČTK)
Housenka bourovčíka s nebezpečnými lámavými chlupy
Housenka bourovčíka s nebezpečnými lámavými chlupy
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Sarefo / Wikimedia Commons
Úřady v Braniborsku kvůli zamoření krajiny motýlem bourovčíkem toulavým dočasně uzavřely některé vodní úseky využívané vodáky v dolnolužickém Sprévském lese. Agentura DPA píše, že uzavírka se týká asi poloviny splavných úseků v Unterspreewaldu, což je severní část této lesnaté oblasti protkané větvemi řeky Sprévy a říčními kanály.
 
Braniborské úřady chtějí výletníky chránit před nebezpečím, jaké pro lidské zdraví představují chloupky larev bourovčíka. Ty obsahují dráždivou látku, která způsobuje silné alergické reakce, jako jsou kožní vyrážky, dýchací problémy nebo záněty očí. Podle úřadů jsou v uzavřených úsecích problémem i vyvrácené stromy a popadané větve, které lesníci kvůli zamoření bourovčíkem nemohou odstranit. Vodáci se mají plavit náhradními cestami.

Do severní části Sprévského lesa dnes přijede braniborská ministryně Hanka Mittelstädtová a šéf resortu infrastruktury Robert Crumbach, aby se o situaci informovali přímo na místě.

Bourovčík toulavý letos představuje hrozbu pro lidské zdraví na mnoha místech Německa. Svědčí mu změna klimatu, kdy jsou stále častější suchá a teplá jara. Tento noční motýl se vyskytuje i v Česku.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Hladina vody Foto: Depositphotos Německo chce odstranit munici z období druhé světové války ze dna Baltského moře Tepelné čerpadlo Foto: Indiana Public Media Flickr DPA: Německo plánuje snížit štědré dotace na nízkouhlíková tepelná čerpadla auto kouřící Foto: Paolo Bona Shutterstock Německý soud zamítl žalobu na automobilky kvůli spalovacím motorům

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist