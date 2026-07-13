Kvůli bourovčíkovi zakázaly úřady v Braniborsku plavbu na lodích v části Sprévského lesa
13.7.2026 14:17 (ČTK)
Housenka bourovčíka s nebezpečnými lámavými chlupy
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Foto | Sarefo / Wikimedia Commons
Do severní části Sprévského lesa dnes přijede braniborská ministryně Hanka Mittelstädtová a šéf resortu infrastruktury Robert Crumbach, aby se o situaci informovali přímo na místě.
Bourovčík toulavý letos představuje hrozbu pro lidské zdraví na mnoha místech Německa. Svědčí mu změna klimatu, kdy jsou stále častější suchá a teplá jara. Tento noční motýl se vyskytuje i v Česku.
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