DPA: Německo plánuje snížit štědré dotace na nízkouhlíková tepelná čerpadla
Pokud výbor schválí návrh ministerstva energetiky v jeho současné podobě, bude se tato částka v příštích měsících a letech do roku 2030 postupně snižovat, a to o několik tisíc eur. Nejprve by klesla o 2000 eur a následně vždy po šesti měsících o dalších 750 eur.
Největší evropská ekonomika se snaží dál financovat programy zaměřené na dosažení klimatických cílů a zároveň zvyšovat vojenské výdaje, což ji staví před náročné úkoly. Vláda kancléře Friedricha Merze v pondělí schválila návrh rozpočtu na rok 2027, který počítá se zvýšením výdajů na obranu a bezpečnost do roku 2030 na více než 200 miliard eur. Zároveň ukládá ministerstvům povinnost omezit dotace.
Německé dotace na tepelná čerpadla jsou jedny z nejštědřejších vůbec. Země je zavedla, aby dosáhla cíle snížit do roku 2030 uhlíkové emise o dvě třetiny proti úrovni z roku 1990.
Plán snížení dotací kritizuje strana Zelených. Poradní skupina vlády už v květnu varovala, že země pravděpodobně klíčové klimatické cíle nesplní, protože oslabuje programy na snižování emisí.
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