https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/dpa-nemecko-planuje-snizit-stedre-dotace-na-nizkouhlikova-tepelna-cerpadla
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DPA: Německo plánuje snížit štědré dotace na nízkouhlíková tepelná čerpadla

8.7.2026 10:14 (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Německo plánuje do roku 2030 snížit velkorysé dotace na nízkouhlíková tepelná čerpadla o 2,1 miliardy eur (asi 51 miliard Kč), uvedla agentura DPA. Vyplývá to podle ní z dokumentu připraveného pro středeční jednání rozpočtového výboru Spolkového sněmu. Vláda chce šetřit a zároveň zvyšuje výdaje na obranu a bezpečnost.
 
Německý stát přispívá na přechod na systém vytápění šetrný ke klimatu dotacemi, které pokryjí až 70 procent nákladů. Maximální příspěvek na výměnu topného systému činí 21 000 eur (zhruba 509 000 Kč).

Pokud výbor schválí návrh ministerstva energetiky v jeho současné podobě, bude se tato částka v příštích měsících a letech do roku 2030 postupně snižovat, a to o několik tisíc eur. Nejprve by klesla o 2000 eur a následně vždy po šesti měsících o dalších 750 eur.

Největší evropská ekonomika se snaží dál financovat programy zaměřené na dosažení klimatických cílů a zároveň zvyšovat vojenské výdaje, což ji staví před náročné úkoly. Vláda kancléře Friedricha Merze v pondělí schválila návrh rozpočtu na rok 2027, který počítá se zvýšením výdajů na obranu a bezpečnost do roku 2030 na více než 200 miliard eur. Zároveň ukládá ministerstvům povinnost omezit dotace.

Německé dotace na tepelná čerpadla jsou jedny z nejštědřejších vůbec. Země je zavedla, aby dosáhla cíle snížit do roku 2030 uhlíkové emise o dvě třetiny proti úrovni z roku 1990.

Plán snížení dotací kritizuje strana Zelených. Poradní skupina vlády už v květnu varovala, že země pravděpodobně klíčové klimatické cíle nesplní, protože oslabuje programy na snižování emisí.

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