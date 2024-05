Kvůli modráskovi se ve Zlíně změní režim sečení u řeky Dřevnice

Karel Zvářal 25.5.2024 02:46

V 60.-70. se seklo jedenkrát za léto, někdy v srpnu, motýlů různých druhů bylo neporovnatelně více než dnes. Nikomu slamnatý vzhled schnoucí trávy nevadil, alergiků zřejmě tolik nebylo. I jinde by se mohlo séct méně, stačí nechat u vody 1 - 1,5 m neposečeného, a už tento pásek vzdálený od chodců či cyklistů má pro přírodu význam, tak jako ostrůvky neposečené trávy uvnitř větších trávníků.



Rovněž nesmyslné odstraňování vrbiček a olší by stálo za úvahu omezit, aspoň na úsecích s mělkou vodou. Jedná se o jiný klenot naší přírody, ledňáčka říčního, který tím přichází o bidýlka (odsedátka) a je nucen odpočívat na kamenech, větvích stromů podél řeky nebo na zbytcích bylin, které se však pod ním prohýbají až k zemi. Dříve tento nádherně zbarvený pták byl hojnější, a to nejen díky zarostlejším břehům s množstvím vhodných míst k lovu, ale i většímu zarybnění.



Nebývalý nárůst početnosti volavek, morčáka, vydry, ale i lov čápa černého na rušných úsecích - to vše má na hustotu rybí obsádky vliv, a to zejména v suchých letech, kdy na mělčinách jsou ryby velmi zranitelné. Méně ryb ve vodě nahrává výskytu konipase horského, na kterého tak zbývá více hmyzu, kterýžto loví i mláďata kachny. Ta se stávají kořistí volavky, která využije každé příležitosti. Zkrátka na jednu stranu "úzkostlivá čistota" v péči o travní porosty a dříve nevídaný nárůst rybožravých predátorů zcela změnil druhové spektrum obyvatel řeky.

Odpovědět