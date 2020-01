Kvůli nestabilní skále zakázali vstup do části Robečského údolí

Licence | Některá práva vyhrazena

Kvůli nestabilní skále zakázaly úřady až do konce března vstup do části Robečského údolí na Českolipsku. Přístup do lokality zvané Peklo, kam hlavně na jaře lákají turisty tisíce květů bledulí, zavalila loni v únoru část skalního masivu. / Ilustrační foto