https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/kvuli-nizke-hladine-neni-mozne-plout-po-batove-kanale-z-rohatce-do-hodonina
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Kvůli nízké hladině není možné plout po Baťově kanále z Rohatce do Hodonína

15.7.2026 19:39 | HODONÍN (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Radek Linner / Wikimedia Commons
Hladina Moravy a jejího přítoku Radějovky nad Hodonínem klesla natolik, že už není možné splouvat závěrečný úsek Baťova kanálu, tedy od plavební komory Rohatec do Hodonína. Na webu to uvedlo Povodí Moravy. Jedná se o důsledek dlouhodobé absence srážek a sucha. Hladina je tak nízko, že nelze garantovat bezpečné proplutí.
 
Dolní hladina v plavební komoře musí být alespoň na kótě 162,8 metru nad mořem, nyní je o 15 centimetrů níž. Lze tak využívat pouze úseky severně od plavební komory Rohatec. Vody v Moravě je přitom málo už dlouho a hlásný profil v Lanžhotě svítí na webu Českého hydrometeorologického ústavu zeleně podobně jako řada dalších profilů v celé republice. Ve Strážnici zatím Morava pod hladinu sucha neklesla stejně jako Radějovka v Petrově, nicméně se jedná o uměle stanovenou hodnotu.

Podle ředitele obecně prospěšné společnosti Baťův kanál Vojtěcha Bártka jde o upozornění pro ty, kteří se na závěrečný úsek kanálu vydají. "Standardně má být hloubka pro plavidla s ponorem 120 centimetrů alespoň metr a půl, což nyní není. Existuje riziko, že si lidé mohou poškodit loď. Většina lodí na kanále má ponor 70 centimetrů. Je na místě vyšší opatrnost. Situaci přirovnávám k tomu, jako když jsou na silnici výtluky a jsou označené dopravní značkou. Člověk ví, že si musí dát větší pozor," řekl Bártek ČTK.

Baťův kanál se potýkal s nízkým stavem hladiny i v některých minulých letech. Problém je nejen nedostatek vody pro plavbu, ale i to, že v případě sucha je hladina často zelená, a není tak atraktivní pro turistickou plavbu. Předloni naopak sezonu v půlce září ukončily povodně. Aktuálně uzavřený úsek do Hodonína přitom mohou lidé splouvat letos poprvé, protože se otevřela v Rohatci nová plavební komora. Deště, které zalily velkou část republiky v úterý, by mohly průtok alespoň krátkodobě zase vylepšit. Aktuální informace najdou zájemci na webu Baťova kanálu, aktuální omezení plavby platí do odvolání.

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