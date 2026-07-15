Kvůli nízké hladině není možné plout po Baťově kanále z Rohatce do Hodonína
Podle ředitele obecně prospěšné společnosti Baťův kanál Vojtěcha Bártka jde o upozornění pro ty, kteří se na závěrečný úsek kanálu vydají. "Standardně má být hloubka pro plavidla s ponorem 120 centimetrů alespoň metr a půl, což nyní není. Existuje riziko, že si lidé mohou poškodit loď. Většina lodí na kanále má ponor 70 centimetrů. Je na místě vyšší opatrnost. Situaci přirovnávám k tomu, jako když jsou na silnici výtluky a jsou označené dopravní značkou. Člověk ví, že si musí dát větší pozor," řekl Bártek ČTK.
Baťův kanál se potýkal s nízkým stavem hladiny i v některých minulých letech. Problém je nejen nedostatek vody pro plavbu, ale i to, že v případě sucha je hladina často zelená, a není tak atraktivní pro turistickou plavbu. Předloni naopak sezonu v půlce září ukončily povodně. Aktuálně uzavřený úsek do Hodonína přitom mohou lidé splouvat letos poprvé, protože se otevřela v Rohatci nová plavební komora. Deště, které zalily velkou část republiky v úterý, by mohly průtok alespoň krátkodobě zase vylepšit. Aktuální informace najdou zájemci na webu Baťova kanálu, aktuální omezení plavby platí do odvolání.
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