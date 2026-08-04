https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vodojem-pro-domasov-ricky-a-rudku-na-brnensku-byl-prazdny-lide-musi-setrit
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Vodojem pro Domašov, Říčky a Rudku na Brněnsku byl prázdný, lidé musí šetřit

4.8.2026 17:12 (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Domašov, Rudka a Říčky na Brněnsku mají potíže s pitnou vodou. Důvodem je dlouhodobé sucho i příliš vysoká spotřeba vody. Ač Dobrovolný svazek obcí (DSO) Domašovsko, který vodovod provozuje, před týdnem vyzval k šetření vodou, spotřeba stoupla, a lidé tak v pondělí vodojem zcela vyčerpali. Na problém dnes upozornila Česká televize. Předseda DSO Tomáš Pitrocha ČTK řekl, že voda nyní z kohoutků ve třech obcích teče, ale je třeba opravdu omezit její nadměrnou spotřebu.
 
"Aktuálně je situace taková, že Vodárenská akciová společnost nám zaváží vodu do vodojemu, který byl zcela vyčerpaný. Druhý zdroj vody, který vodu posílá rovnou do vodovodu a ne do vodojemu, je v provozu, ale vody teče méně. Tak jen doufám, že lidé dostanou rozum a nebudou zase zalévat, když pocítili, že voda nemusí téct vůbec," uvedl Pitrocha.

DSO před týdnem na svých stránkách informoval, že kvůli dlouhodobému suchu domašovská studna nedává vodu a vrt má omezené množství vody. V pondělí jeho předseda uvedl, že navzdory upozornění stoupla spotřeba vody o 60 až 80 krychlových metrů za den a ani dovezená voda nedokázala spotřebu doplnit.

V původním oznámení z pondělního večera Pitrocha informoval, že voda bude dostupná z cisteren zapůjčených od Brněnských vodovodů a kanalizací (BVK), s městskou vodárnou se ale nepodařilo domluvit. Vyjádření BVK ČTK shání.

DSO Domašovsko dodává pitnou vodu ze svých zdrojů do Domašova, Rudky a Říček, v Javůrku provozuje obecní vodovod a v Litostrově obecní kanalizaci. Nedostatek vody se ale týká pouze tří obcí, které mají dohromady asi 1500 obyvatel.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Hadice na suché trávě Foto: Depositphotos Kvůli suchu Vyškov rozšířil zálivku stromů a zeleně, zvýšil i počet pracovníků Foto: Katsujiro Maekawa Flickr Kvůli nízké hladině vody je zakázaný rybolov na nádrži na Teplicku Plynový vařič Foto: Depositphotos Požár nemusí způsobit jen přímý oheň, stačí rozpálený turistický vařič

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist