Vodojem pro Domašov, Říčky a Rudku na Brněnsku byl prázdný, lidé musí šetřit
4.8.2026 17:12 (ČTK)
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DSO před týdnem na svých stránkách informoval, že kvůli dlouhodobému suchu domašovská studna nedává vodu a vrt má omezené množství vody. V pondělí jeho předseda uvedl, že navzdory upozornění stoupla spotřeba vody o 60 až 80 krychlových metrů za den a ani dovezená voda nedokázala spotřebu doplnit.
V původním oznámení z pondělního večera Pitrocha informoval, že voda bude dostupná z cisteren zapůjčených od Brněnských vodovodů a kanalizací (BVK), s městskou vodárnou se ale nepodařilo domluvit. Vyjádření BVK ČTK shání.
DSO Domašovsko dodává pitnou vodu ze svých zdrojů do Domašova, Rudky a Říček, v Javůrku provozuje obecní vodovod a v Litostrově obecní kanalizaci. Nedostatek vody se ale týká pouze tří obcí, které mají dohromady asi 1500 obyvatel.
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