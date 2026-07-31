Kvůli nízké hladině vody je zakázaný rybolov na nádrži na Teplicku
V následujících dnech meteorologové opět očekávají nadprůměrné teploty. Také z toho důvodu je Modlanská nádrž opatřena provzdušňovací technikou, aby se neopakoval loňský scénář, kdy kvůli vysokým teplotám došel rybám ve vodě kyslík.
Skalský upozornil i na problémy spojené s náhlým ochlazením. "Pokud dojde k prudkému ochlazení a přívalovým srážkám, tak to může být větší průšvih," uvedl mluvčí. Sinice v takovém případě klesají ke dnu, při jejich rozkladu se pak spotřebovává velké množství kyslíku. "To pak může být otázka několika hodin," uvedl Skalským s tím, že řešením může být prevence, někdy ale hromadnému úhynu rybáři předejít nedokážou.
Ve velmi krizových situacích rybáři přistupují k preventivnímu výlovu ryb z nádrží. V minulosti se tak stalo na Střížovickém vrchu. Nádrž tam zcela vyschla. Skalský upozornil, že při letním výlovu nelze předejít úhynům a moc často se k nim rybáři neuchylují.
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