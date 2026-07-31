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Kvůli nízké hladině vody je zakázaný rybolov na nádrži na Teplicku

31.7.2026 19:27 | ÚSTÍ NAD LABEM (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Katsujiro Maekawa / Flickr
Kvůli nízké hladině vody je dočasně zakázaný rybolov na nádrži Pod 1. májem na Teplicku. Rybáři zároveň umístili přístroje do Modlanské nádrže ve stejném okresu. Vodu pomáhá provzdušňovat technika. Loni v rybníku uhynuly čtyři tuny ryb. Kontroly kolem revírů jsou přes léto častější, mnohdy se ale ztrátám předejít nedá. ČTK o tom informoval mluvčí severočeských rybářů Jan Skalský.
 
Pokles hladiny na nádrži Pod 1. májem způsobilo sucho i čerpání vody. V rybníce zbývá necelý metr vody. "Obnovení rybolovu lze očekávat až po zlepšení hydrologických podmínek," uvedl Skalský.

V následujících dnech meteorologové opět očekávají nadprůměrné teploty. Také z toho důvodu je Modlanská nádrž opatřena provzdušňovací technikou, aby se neopakoval loňský scénář, kdy kvůli vysokým teplotám došel rybám ve vodě kyslík.

Skalský upozornil i na problémy spojené s náhlým ochlazením. "Pokud dojde k prudkému ochlazení a přívalovým srážkám, tak to může být větší průšvih," uvedl mluvčí. Sinice v takovém případě klesají ke dnu, při jejich rozkladu se pak spotřebovává velké množství kyslíku. "To pak může být otázka několika hodin," uvedl Skalským s tím, že řešením může být prevence, někdy ale hromadnému úhynu rybáři předejít nedokážou.

Ve velmi krizových situacích rybáři přistupují k preventivnímu výlovu ryb z nádrží. V minulosti se tak stalo na Střížovickém vrchu. Nádrž tam zcela vyschla. Skalský upozornil, že při letním výlovu nelze předejít úhynům a moc často se k nim rybáři neuchylují.

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