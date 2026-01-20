https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/kvuli-unikle-kejde-zasobuji-hasici-vodou-hardegg-na-rakouske-strane-hranice
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Kvůli uniklé kejdě zásobují hasiči vodou Hardegg na rakouské straně hranice

20.1.2026 22:33 (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Zásobování pitnou vodou v rakouské příhraniční obci Hardegg zajišťují po úniku kejdy z protržené jímky na české straně hranice hasiči. Jejich nasazení má pokračovat nejméně do středy, informovala večer agentura APA.
 
Vzhledem ke kontaminaci řeky Dyje v České republice zajišťuje zásobování pitnou vodou v dolnorakouském Hardeggu v okrese Hollabrunn hasičský sbor, uvedl zástupce okresu Alois Zaussinger. Operace bude pokračovat "nejméně do zítřka (středy)".

Vodu dnes do městečka dopravovalo několik hasičských a kontejnerových vozů s celkovou kapacitou 23 000 litrů. Čerpací a filtrační systémy pro odběr vody z Dyje budou uvedeny do provozu, "jakmile bude obnovena požadovaná kvalita vody", vysvětlil Zaussinger. Úřady v pravidelných intervalech odebírají vzorky vody.

Okresní hejtman Karl-Josef Weiss potvrdil, že zásobování Hardeggu vodou je zajištěno.

Vodou naředěná kejda unikla z protržené jímky na farmě u Podmyčí na Znojemsku. Řekou Dyjí se dostala do národního parku Podyjí a znečištění už dnes před polednem dosahovalo k Hardeggu. Z jímky mohlo v pondělí uniknout až 3000 metrů krychlových kejdy, tedy tekutých zvířecích výkalů. Případ vyšetřuje policie.

