Kvůli uniklé kejdě zásobují hasiči vodou Hardegg na rakouské straně hranice

20.1.2026 22:33 (ČTK)
Vodu dnes do městečka dopravovalo několik hasičských a kontejnerových vozů s celkovou kapacitou 23 000 litrů. Čerpací a filtrační systémy pro odběr vody z Dyje budou uvedeny do provozu, "jakmile bude obnovena požadovaná kvalita vody", vysvětlil Zaussinger. Úřady v pravidelných intervalech odebírají vzorky vody.
Okresní hejtman Karl-Josef Weiss potvrdil, že zásobování Hardeggu vodou je zajištěno.
Vodou naředěná kejda unikla z protržené jímky na farmě u Podmyčí na Znojemsku. Řekou Dyjí se dostala do národního parku Podyjí a znečištění už dnes před polednem dosahovalo k Hardeggu. Z jímky mohlo v pondělí uniknout až 3000 metrů krychlových kejdy, tedy tekutých zvířecích výkalů. Případ vyšetřuje policie.
