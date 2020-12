Kvůli vybíjení norků v Dánsku stoupají ceny kožešin Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | ABulash / Shutterstock.com Bojovníci za práva zvířat doufají, že dánský problém s nákazou norků, který měl dopad i na místní politickou scénu, bude znamenat konec kožešnického průmyslu. Země jako Británie, Rakousko, Nizozemsko, Francie, Norsko či Izrael, stejně jako americký stát Kalifornie, již dříve kožešinové farmy a produkty zakázaly. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Rozhodnutí dánské vlády nechat vybít všech 17 milionů chovných norků kvůli nákaze koronavirem zasáhlo celosvětový kožešnický průmysl. Obavy z nedostatku norkových kožešin, jejichž bylo Dánsko největším vývozcem, vyhnaly podle Mezinárodní kožešinové federace (IFF) ceny této suroviny v Asii až o 30 procent. Experti očekávají, že módní domy jako Louis Vuitton, Dior či Fendi jako náhradu použijí kožešiny z lišek nebo činčil, píše agentura Reuters. Dánsko počátkem listopadu sdělilo, že vybije celou svou populaci norků chovaných na kožešinu, protože se u nich objevila mutace koronaviru, která se přenesla i na lidi a vykazuje menší citlivost na protilátky. Existují obavy, že by to mohlo snížit účinnost vyvíjených vakcín. Nyní se všechny pohledy upírají k Finsku, kde aukční dům Saga Furs nabízí v internetové dražbě milion norkových a 250 000 liščích kožešin kupcům z Jižní Koreje, Číny, Spojených států a dalších zemí. Aukční dům očekává, že tentokrát prodá všechny kožešiny, zatímco od začátku roku doteď to bylo vinou koronavirové krize jen 55 procent. "Zvýšení cen našemu podnikání obecně prospěje. Už teď máme větší poptávku po liščích kožešinách. Když lidé vidí, že je nedostatek norkových kožešin, zváží koupi něčeho jiného," prohlásil výkonný ředitel aukčního domu Magnus Ljung. Poptávka po kožešinách klesá od 50. let minulého století s výjimkou nárůstu mezi roky 2000 a 2013, kdy byly populární na přehlídkových molech a zároveň rostl zájem Číňanů o luxusní kožešiny, uvedla akademička Lise Skovová, která se věnuje vývoji dánského kožešnického průmyslu. V roce 2013 se klasická norková kožešina prodávala v dražbách za více než 90 dolarů, loni její cena klesla na zhruba 30 dolarů. Stalo se tak navzdory poklesu globální produkce, která se z 80 milionů kožešin v roce 2014 snížila na necelých 60 milionů. Dánský aukční dům Kopenhagen Fur, který loni prodal 25 milionů norkových kožešin představujících 40 procent světové produkce, oznámil, že během příštích dvou až tří let ukončí činnost. Výkonný ředitel firmy Jesper Lauge Christensen agentuře Reuters řekl, že zájem o značku - která by mohla mít cenu až 163 milionů dolarů - již vyjádřili Číňané a on nyní zvažuje prodej. Kopenhagen Fur i přesto plánuje, že v následujících dvou letech prodá asi 25 milionů kožešin z dánských farem, které nebyly zasaženy koronavirem, zmražených zásob a ze zahraničí. Bojovníci za práva zvířat doufají, že dánský problém s nákazou norků, který měl dopad i na místní politickou scénu, bude znamenat konec kožešnického průmyslu a poptávka po takových věcech, jako jsou kožešinové přívěšky za 1700 dolarů (37 000 Kč), vesty za 16 000 dolarů (347 000 Kč) či kožichy za 60 000 dolarů (1,3 milionu Kč), skončí. Země jako Británie, Rakousko, Nizozemsko, Francie, Norsko či Izrael, stejně jako americký stát Kalifornie, již kožešinové farmy a produkty zakázaly. Podle P.J. Smithe z organizace Humane Society International (HSI) módní značky, které stále ještě kožešiny používají, brzy tento materiál opustí, tak jak to již udělaly firmy Gucci, Prada, Armani a další. Největším kupcem dánských kožešin je Čína následovaná Ruskem. Čínské vlastní norkové kožešiny totiž nejsou považované za tak kvalitní jako ty evropské. "Nevolili bychom čínské kožešiny kvůli jejich špatné kvalitě," řekl agentuře Reuters Čang Čchang-pching, který je majitelem čínské firmy Fangtai Fur, jež má podle něj dost zásob minimálně pro první polovinu roku 2021. "Skutečný nedostatek přijde v roce 2022. Doufáme ale, že chovatelé norků v Kanadě, Polsku, Spojených státech a Řecku do té doby zvýší produkci, aby nahradili tu dánskou," uvedl šéf Mezinárodní kožešinové federace (IFF) Mark Oaten. Více kožešin podle očekávání vyprodukují i Rusko a Čína. "Lidé se navíc začnou poohlížet po jiných typech kožešin. Na ozdoby a lemy, například u bund, je velmi oblíbená liška. Populární začíná být také třeba činčila," dodal Oaten. reklama tisknout poslat Sdílet BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

