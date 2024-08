Lachtani vybavení kamerami pomáhají vědcům mapovat oceánské dno

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Podmořské louky plné chaluh nebo skaliska pokrytá korály - neobvyklé záběry z oceánského dna, které běžně sbírají roboti, tentokrát vědcům pomohla získat skupina lachtanů. S jednoduchým a méně nákladným způsobem mapování neprozkoumaných ekosystémů přišel vědecký tým pracující na jihoaustralském pobřeží. O jeho studii zveřejněné v odborném časopise Frontiers in Marine Science napsal list The New York Times.

"Netušíme, jak vypadá většina oceánského dna," řekl vedoucí autor studie Nathan Angelakis z univerzity v jihoaustralském Adelaide. Spolu s kolegy doufá, že výzkum s pomocí netradičních asistentů pomůže lépe porozumět tomu, jak ohrožení lachtani šedí - druh endemický pro australské pobřeží - využívají různé podmořské ekosystémy.

Angelakis a jeho tým se souhlasem úřadů na ochranu zvířat odchytili na souši osm lachtanů šedých, kterým podali lehké sedativum. Zatímco ploutvonožci klimbali, vědci jim na záda a na hlavu nalepili čtverečky z neoprenu velké asi jako platební karta. Na látku pak připevnili malé kamery a monitory rychlosti a polohy.

Lachtani několik dalších dní strávili ve vodě lovem. Když se potom vrátili zpátky na břeh za mláďaty, výzkumníci si zařízení vzali zpět. Neoprenové náplasti přirozeně odpadnou s tím, jak zvířata línají.

Na pořízených záběrech vědci viděli například první důkaz o tom, že matky lachtanů šedých svá mláďata učí, jak si shánět potravu. "Některé ty momenty jsou opravdu vzrušující," uvedl Angelakis.

Kromě poznatků o chování lachtanů poskytla videa vědcům vzácný pohled na dno oceánu v okolí Klokaního ostrova. Téměř 90 hodin záběrů pořízených lachtany zadali do počítačového modelu spolu s polohovými údaji a informacemi o životním prostředí. Model pak dokáže předpovědět, jaké ekosystémy se mohou pod hladinou skrývat.

