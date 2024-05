Lední medvěd Tom ze Zoo Praha, který odjel do Kazachstánu, uhynul

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Lední medvěd Tom z pražské zoologické zahrady, který letos na jaře odjel na doporučení koordinátora evropského chovného programu do zoo v Almaty v Kazachstánu, nečekaně uhynul. Novinářům to řekl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. Důvodem byla podle zoo v Almaty intoxikace organismu v důsledku dlouhodobého onemocnění, podle Bobka Tom však z pražské zoo odjížděl bez jakýchkoliv příznaků. Zoo Praha to chce řešit s Evropskou asociací zoologických zahrad a akvárií (EAZA).

"Dnes jsme z Almaty dostali zprávu, že Tom 4. května zemřel. Tom odsud odlétal 28. března a ten transport proběhl bez větších problémů, od nás Tom odcházel v pořádku, bez sebemenších klinických příznaků čehokoliv," řekl dnes Bobek.

Ze zoo v Almaty podle Bobka pražská zahrada obdržela zprávu o ledním samci naposledy 15. dubna s tím, že je v pořádku. Almaty Zoo však uvedla, že pitva prokázala, že příčinou smrti byla intoxikace organismu v důsledku chronického hnilobného zánětu čelních a nosních dutin s úplným ucpáním nosních průduchů s obsahem hlenu a nekrotickou hmotou, což vedlo k otoku mozku. "Jedná se o dlouhodobé onemocnění. Medvěd přijel již nemocný z vaší zoo," napsala Almaty Zoo.

"Pro nás je šokující, že Almaty Zoo nám tuhle zprávu 18 dnů tajila, a budeme chtít vyšetřování té věci na úrovni Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií, protože na jejich doporučení tam Tom odešel," řekl Bobek. Smyslem převezení ledního samce Toma do Kazachstánu bylo podle Bobka to, že v tamější zoo jsou lepší podmínky a lepší výběh. "Navíc tam měl dostat šanci na rozmnožování," sdělil Bobek.

Loni v září museli veterináři z pražské zoo kvůli nevyléčitelnému onkologickému onemocnění utratit samici Bertu, do letošního jara tak zůstal Tom jediným ledním medvědem v trojské zoo. Minulý týden do výběhu v trojské zahradě dorazili lední medvědí bratři Aleut a Gregor z varšavské zoologické zahrady.

Ti se nyní seznamují s novým výběhem, zatím jsou před skly expozice zábrany, aby návštěvníci nechodili příliš blízko. Podle Bobka je to mimo jiné proto, aby si medvědi zvykali postupně, například na návštěvníky se psy, ale také proto, že medvědí samci se baví tím, že vyhazují plastové hračky mimo výběh mezi návštěvníky. Zoo na lidi apeluje, aby jim předměty neházela nazpět, protože to berou jako motivaci toto chování opakovat.

Lední medvěd Tom se narodil se v listopadu 2007 v brněnské zoo a do Prahy dorazil před téměř 15 lety. Ve výběhu žil se samicí Borou a její dcerou Bertou.

