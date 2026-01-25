https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/lednove-mrazive-pocasi-je-pro-vinohrady-dobra-zprava-chrani-je-pred-chorobami
Lednové mrazivé počasí je pro vinohrady dobrá zpráva, chrání je před chorobami

25.1.2026 13:30 | BRNO (ČTK)
Foto | Marilylle Soveran / Flickr
Mrazivé lednové počasí působí příznivě na jihomoravské vinohrady. Ani teploty nižší než deset stupňů pod nulou révu nijak neohrožují, naopak ji chrání před rozvojem chorob i množením škůdců. ČTK to řekli zástupci vinařů i vinařských svazů.
 
"Lednové mrazy jsou pro vinaře jednoznačně pozitivní zpráva, je to normální a vítaný průběh počasí. Až do dvaceti stupňů pod nulou nehrozí keřům žádné poškození, jen by se nám líbilo, kdyby napadlo aspoň půl metru sněhu kvůli vláze," konstatoval výkonný ředitel Svazu vinařů Martin Půček.

Mrazy pomáhají omezovat přezimující škůdce a snižovat vliv některých chorob, které se v posledních letech vlivem mírných zim ve vinicích více šířily. "Přínos mrazů spočívá především v přirozeném ozdravném procesu a přípravě vinice na novou sezonu. Nízké teploty pomáhají redukovat choroby a různé škůdce," uvedl ředitel vinařství Lahofer Petr Chaloupecký.

Vinaři nyní sledují, jak na lednové mrazy zareagují takzvané PIWI odrůdy, které se v posledních letech rozšiřují, ale zatím chybí data o jejich chování při silnějších mrazech. "V této oblasti se stále učíme a sbíráme zkušenosti. Dá se říct, že společně vytváříme nové know-how, které bude důležité pro budoucí směřování vinohradnictví," doplnil vinohradnický manažer skupiny Bohemia Sekt Petr Ptáček.

Na rozdíl od mrazů může být problémem nedostatek vody v půdě. "Ač byl prosinec pocitově velmi vlhký, ale reálně srážek mnoho nespadlo. Za současné situace by pak stačil teplý březen bez deště a voda bude z půdy rychle pryč," doplnil Půček.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
