Lednové mrazivé počasí je pro vinohrady dobrá zpráva, chrání je před chorobami
Mrazy pomáhají omezovat přezimující škůdce a snižovat vliv některých chorob, které se v posledních letech vlivem mírných zim ve vinicích více šířily. "Přínos mrazů spočívá především v přirozeném ozdravném procesu a přípravě vinice na novou sezonu. Nízké teploty pomáhají redukovat choroby a různé škůdce," uvedl ředitel vinařství Lahofer Petr Chaloupecký.
Vinaři nyní sledují, jak na lednové mrazy zareagují takzvané PIWI odrůdy, které se v posledních letech rozšiřují, ale zatím chybí data o jejich chování při silnějších mrazech. "V této oblasti se stále učíme a sbíráme zkušenosti. Dá se říct, že společně vytváříme nové know-how, které bude důležité pro budoucí směřování vinohradnictví," doplnil vinohradnický manažer skupiny Bohemia Sekt Petr Ptáček.
Na rozdíl od mrazů může být problémem nedostatek vody v půdě. "Ač byl prosinec pocitově velmi vlhký, ale reálně srážek mnoho nespadlo. Za současné situace by pak stačil teplý březen bez deště a voda bude z půdy rychle pryč," doplnil Půček.
reklama