https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/legendarni-sherwoodsky-dub-spojeny-s-robinem-hoodem-odumrel
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Legendární sherwoodský dub spojený s Robinem Hoodem odumřel

18.6.2026 19:19 (ČTK)
Mrtvý strom zůstane na svém místě jako přírodní monument, uvedla RSPB.
Mrtvý strom zůstane na svém místě jako přírodní monument, uvedla RSPB.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Památný dub v Sherwoodském lese spojený s legendou o Robinu Hoodovi odumřel. Shodují se na tom britští odborníci, podle nichž stromu starému až 1200 let na jaře poprvé nevyrašily nové listy. Velký strom, za nímž se do lesa ve středoanglickém hrabství Nottinghamshire vypravovaly tisíce turistů, patřil k největším dubům v Británii, píší britská média.
 
Podle Královské společnosti pro ochranu ptactva (RSPB), což je nadace starající se o Sherwoodský les, je obtížné určit přesnou příčinu odumření stromu. Vedle obtíží spojených s jeho značným stářím k němu mohly přispět "dobře míněné strukturální zásahy a velké množství lidské aktivity" v okolí stromu, jehož strukturu zpevňovaly podpěry a lana. Na kondici dubu nepřidaly ani projevy klimatických změn, jimiž v posledních letech byla sucha a vlny veder.

Mrtvý strom zůstane na svém místě jako přírodní monument, dodala RSPB.

Dub a celý Sherwoodský les je oblíbený především kvůli spojení s Robinem Hoodem, legendární postavou, která v něm údajně žila ve 13. století. Nejčastěji legendy tvrdí, že Robin Hood byl zchudlý šlechtic, který bohatým bral a chudým dával a les používal jako úkryt před svým úhlavním nepřítelem, šerifem z Nottinghamu. Podle pověstí se skrýval přímo ve vykotlaném kmeni zmíněného dubu.

Les, který se kdysi rozkládal na ploše kolem 40.000 hektarů mezi hrabstvím Nottinghamshire a městem Sheffield, se od středověku výrazně zmenšil. Dnes jeho hlavní část roste na několika stovkách hektarů jihovýchodně od Sheffieldu a ochranáři vyvíjejí aktivity nutné podle nich k tomu, aby les se stovky let starými duby zcela nezmizel.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
liška Foto: Peter Trimming Flickr Na nových britských bankovkách mohou být lišky, čmeláci či kuny Lovci a lovecký pes Foto: Depositphotos Britská vláda chce zakázat praktiku, která podle kritiků nahradila hon na lišky Skládka Foto: Olesia Bilkei Shutterstock Obří nelegální skládka ohrožuje řeku nedaleko britského Oxfordu

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist