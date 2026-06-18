Legendární sherwoodský dub spojený s Robinem Hoodem odumřel

Mrtvý strom zůstane na svém místě jako přírodní monument, uvedla RSPB.
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Památný dub v Sherwoodském lese spojený s legendou o Robinu Hoodovi odumřel. Shodují se na tom britští odborníci, podle nichž stromu starému až 1200 let na jaře poprvé nevyrašily nové listy. Velký strom, za nímž se do lesa ve středoanglickém hrabství Nottinghamshire vypravovaly tisíce turistů, patřil k největším dubům v Británii, píší
britská média.
Podle Královské společnosti pro ochranu ptactva (RSPB), což je nadace starající se o Sherwoodský les, je obtížné určit přesnou příčinu odumření stromu. Vedle obtíží spojených s jeho značným stářím k němu mohly přispět "dobře míněné strukturální zásahy a velké množství lidské aktivity" v okolí stromu, jehož strukturu zpevňovaly podpěry a lana. Na kondici dubu nepřidaly ani projevy klimatických změn, jimiž v posledních letech byla sucha a vlny veder.
Mrtvý strom zůstane na svém místě jako přírodní monument, dodala RSPB.
Dub a celý Sherwoodský les je oblíbený především kvůli spojení s Robinem Hoodem, legendární postavou, která v něm údajně žila ve 13. století. Nejčastěji legendy tvrdí, že Robin Hood byl zchudlý šlechtic, který bohatým bral a chudým dával a les používal jako úkryt před svým úhlavním nepřítelem, šerifem z Nottinghamu. Podle pověstí se skrýval přímo ve vykotlaném kmeni zmíněného dubu.
Les, který se kdysi rozkládal na ploše kolem 40.000 hektarů mezi hrabstvím Nottinghamshire a městem Sheffield, se od středověku výrazně zmenšil. Dnes jeho hlavní část roste na několika stovkách hektarů jihovýchodně od Sheffieldu a ochranáři vyvíjejí aktivity nutné podle nich k tomu, aby les se stovky let starými duby zcela nezmizel.
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