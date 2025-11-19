https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/obri-nelegalni-skladka-ohrozuje-reku-nedaleko-britskeho-oxfordu
Obří nelegální skládka ohrožuje řeku nedaleko britského Oxfordu

19.11.2025 14:31 (ČTK)
Stovky tun odpadu navršené do výšky až deset metrů ohrožují řeku Cherwell v anglickém hrabství Oxfordshire. Zatímco občané varují před ekologickou katastrofou, vláda hovoří o zděděných problémech v odpadovém hospodářství, napsal deník The Guardian.
 
"Zločinci vyházeli do povodňové oblasti poblíž řeky Cherwell v mém volebním obvodě horu nelegálního odpadu vážící stovky tun," řekl poslanec Calum Miller v britském parlamentu. Požádal o pomoc stát, neboť odstranění odpadu by podle něj patrně stálo více než celý roční rozpočet místní rady.

Nevládní organizace Přátelé Temže (Friends of the Thames) označila nelegální skládku poblíž obce Kidlington za "ekologickou katastrofu na očích veřejnosti". Podle ní sem odpad navezla asi před měsícem zločinecká skupina. Řeka Cherwell je jedním z přítoků Temže.

Billy Burnell, který v oblasti pravidelně rybaří, řekl stanici BBC, že hromady odpadu si všiml už v září. Označil ji za "hrozivou" a potenciální únik odpadu do řeky za "ekologickou pohromu, která je na spadnutí".

Podle ministryně životního prostředí Mary Creaghové současná britská vláda zdědila selhávající sektor odpadového hospodářství, který způsobil "epidemii nelegálních skládek". Britská agentura pro životní prostředí uvedla, že případ vyšetřuje, má ale má "omezené zdroje pro vymáhání práva".

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
