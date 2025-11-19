Obří nelegální skládka ohrožuje řeku nedaleko britského Oxfordu
Nevládní organizace Přátelé Temže (Friends of the Thames) označila nelegální skládku poblíž obce Kidlington za "ekologickou katastrofu na očích veřejnosti". Podle ní sem odpad navezla asi před měsícem zločinecká skupina. Řeka Cherwell je jedním z přítoků Temže.
Billy Burnell, který v oblasti pravidelně rybaří, řekl stanici BBC, že hromady odpadu si všiml už v září. Označil ji za "hrozivou" a potenciální únik odpadu do řeky za "ekologickou pohromu, která je na spadnutí".
Podle ministryně životního prostředí Mary Creaghové současná britská vláda zdědila selhávající sektor odpadového hospodářství, který způsobil "epidemii nelegálních skládek". Britská agentura pro životní prostředí uvedla, že případ vyšetřuje, má ale má "omezené zdroje pro vymáhání práva".
reklama