Za pokácení starobylého javoru půjde dvojice v Británii na čtyři roky do vězení

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Trest ve výši čtyř let a tří měsíců vězení uložil britský soud dvěma vandalům za to, že v roce 2023 pokáceli slavný javor u památkově chráněného Hadriánova valu na severu Anglie. Informuje o tom agentura AP.Soudkyně Christina Lambertová rozhodnutí zdůvodnila tím, že zničení stromu bylo do velké míry promyšlené a plánované a zarmoutilo mnoho lidí. Poškození přírodního dědictví země vyvolalo všeobecné pobouření.

Daniel Graham a Adam Carruthers se v září 2023 vydali v noci na cestu, kterou státní zástupce označil za "debilní misi": strom pokáceli a nechali ho spadnout na historický val, který v minulosti tvořil severní hranici Římské říše. Pokácení legendárního javoru Sycamore Gap Tree vyvolalo pozdvižení v celé Británii. Strom, který byl vysazen v poslední čtvrtině 19. století, se nacházel mezi dvěma kopci u Hadriánova valu zapsaného na seznamu památek Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO). Strom se stal obzvláště vyhledávaným, když se v roce 1991 objevil ve filmu Robin Hood: Král zbojníků s Kevinem Costnerem v hlavní roli.

Devětatřicetiletý Graham a dvaatřicetiletý Carruthers byli odsouzeni za dva trestné činy - za zničení stromu a za poškození starobylé zdi.

Právnička Sarah Doddová uvedla, že je to poprvé ve Spojeném království, kdy byl někdo odsouzen k trestu odnětí svobody za nezákonné pokácení stromu.

Strom nebyl největší ani nejstarší v Británii, ale byl ceněný a oblíbený díky svému pitoresknímu symetrickému umístění mezi dvěma vyvýšeninami u starobylé zdi, kterou nechal zbudovat císař Hadrián v roce 122. Žalobci uvedli, že strom byl oceněn na více než 620 000 liber (18,3 milionu Kč). Poškození zdi bylo vyčísleno na 1100 liber (32 400 Kč).

reklama