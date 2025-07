Na Temži začalo tradiční sčítání královských labutí

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Na břehu Temže se blýskaly šarlatové uniformy a dřevěné čluny klouzaly po řece seřazené ve formaci, když v pondělí začalo poblíž Londýna tradiční sčítání královských labutí, známé také jako swan upping, píše agentura AP. V příštích pěti dnech budou sčítači v červeno-bílých uniformách veslovat proti proudu řeky a vyhlížet labutě, aby posoudili jejich zdravotní stav.Tým pečlivě vybraných veslařů (takzvaných swan uppers) má každý rok za úkol najít labutě na určitém úseku Temže. Když spatří hejno, zakřičí: "All up!“ a čluny rychle ptáky obklíčí, označí je, zkontrolují, zda nemají známky nemoci nebo zranění, a pustí je zpět na svobodu.

Jeden z méně známých titulů britského panovníka zní Seigneur of the Swans (Pán labutí) a podle starobylé pověsti panovníkovi nebo panovnici patří všechny labutě, které se vyskytují v britských otevřených vodách. Dnes slouží sčítání labutí Karla III. pouze ochraně těchto ptáků.

"Dává nám to přehled o tom, co se děje v celé zemi," říká David Barber, který nosí šarlatové sako a bílé labutí pero v čepici a nese titul Královský značkovač labutí. "Je to tradice, ale myslím, že to slouží i velmi užitečnému účelu," řekl AP vrchní značkovač.

Barber na sčítání labutí dohlíží už více než 30 let. Doprovází ho veterinář a veslaři oblečení v červeno-bílých uniformách.

Tradice sčítání sahá až do 12. století, kdy byly labutě vyhledávanou delikatesou na tabulích při královských hostinách.

Labutě jsou sice nyní zákonem chráněny před lovem, ale podle Barbera je ohrožují nemoci, znečištění, vandalismus nebo týrání.

V posledních dvou letech se počet labutí snížil, především kvůli výskytu ptačí chřipky v Británii, uvedl Barber. Dodal, že během loňského sčítání labutí zaznamenali pouze 86 mladých labutí, což je o 45 procent méně než v roce předchozím.

Na konci prvního dne sčítání se však královský značkovač labutí tvářil pozitivně, když oznámil, že za jediný den zaznamenali sčítači celkem 16 mladých labutí.

