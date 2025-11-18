Kočky divoké se po století vrátí do Anglie, plánuje se jejich vypuštění v Devonu
Předpokládá se, že nejdříve v roce 2027 bude vypuštěno 40 až 50 zvířat. Většina místních obyvatel tento nápad přijala kladně, píše The Guardian. Kočky divoké by neměly představovat ohrožení pro hospodářská zvířata ani domácí mazlíčky.
"Divoké kočky byly kdysi běžnou součástí naší krajiny a dnes zůstávají důležitou součástí lesů v celé kontinentální Evropě, včetně Německa, Francie, Španělska a Itálie," řekl vedoucí projektu divokých koček na jihozápadě Cath Jeffs.
Jediné místo, kde se nyní v Británii vyskytují volně žijící divoké kočky je Skotská vysočina. Přestože jim byl v roce 1988 udělen status chráněného druhu, jsou tyto šelmy nyní klasifikovány jako druh ohrožený vyhynutím. V britské přírodě zbývá pouhých 115 jedinců.
Opětovné vysazení koček divokých v jihozápadní Anglii, kde se do konce 19. století běžně vyskytovaly, může podle studie přinést i několik překážek . například v případě křížení divokých koček s kočkami domácími. Aby bylo jejich navrácení do volné přírody v místě jejich původního výskytu na jihozápadě Anglie úspěšné, bude nutná spolupráce s místními komunitami a organizacemi na ochranu koček, uvádí studie.
