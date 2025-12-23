Britská vláda chce zakázat praktiku, která podle kritiků nahradila hon na lišky
"Použití velkých smeček psů může ohrozit divoké savce, domácí zvířata i členy veřejnosti," uvádí vláda. Podle vládního dokumentu také hrozí, že tento způsob může být používán k "usnadnění nelegálního lovu" a sloužit jako zástěrka pro skutečný úmysl pořadatelů, kteří chtějí obejít zákaz z roku 2004, který prosadila rovněž labouristická vláda.
Britská vláda chce také postupně ukončit klecový chov slepic či využívání porodních boxů pro prasnice. Změny se mají týkat Anglie. Vláda také plánuje zpřísnit podmínky pro chov psů, což má vést k uzavření zařízení, která nezaručují dobré podmínky pro štěňata.
Vláda tvrdí, že chce o opatřeních jednat se zapojenými stranami včetně podnikatelů a zemědělců. Naplnit své záměry chce nejpozději do roku 2030. "Naše strategie zvýší standardy blahobytu pro domácí, hospodářská i divoká zvířata," uvedla ministryně pro životní prostředí a venkov Emma Reynoldsová. Změny vítají i některé organizace na ochranu práv zvířat. Britský Národní svaz zemědělců požaduje, aby podobné standardy pro chovy byly vymáhány i v případě dovozu. Jinak by podle organizace britští zemědělci čelili konkurenční nevýhodě, uvedl server BBC News.
