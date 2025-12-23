https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/britska-vlada-chce-zakazat-praktiku-ktera-podle-kritiku-nahradila-hon-na-lisky
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Britská vláda chce zakázat praktiku, která podle kritiků nahradila hon na lišky

23.12.2025 13:15 (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Britská vláda chce postavit mimo zákon praktiku, která podle kritiků nahradila zakázané hony na lišky a jiná divoká zvířata. Píší to britská média. Zákaz je součástí vládního plánu na zlepšení blahobytu zvířat. Navrhovanými změnami chce vláda labouristického premiéra Keira Starmera zpřísnit podmínky pro chov hospodářských zvířat nebo psů. Balíček vítají ochránci práv zvířat, skepticky se vyjadřují zemědělci.
 
Vláda chce v rámci představených opatření zakázat takzvaný trail hunting. To je praktika, kdy se velký počet loveckých psů vydá po pachové stopě nastražené předem. Stopa většinou vede do oblastí, kde se nacházejí divoká zvířata. Podle vlády se tato praktika objevila až po roce 2004, když byl zakázán hon na lišky.

"Použití velkých smeček psů může ohrozit divoké savce, domácí zvířata i členy veřejnosti," uvádí vláda. Podle vládního dokumentu také hrozí, že tento způsob může být používán k "usnadnění nelegálního lovu" a sloužit jako zástěrka pro skutečný úmysl pořadatelů, kteří chtějí obejít zákaz z roku 2004, který prosadila rovněž labouristická vláda.

Britská vláda chce také postupně ukončit klecový chov slepic či využívání porodních boxů pro prasnice. Změny se mají týkat Anglie. Vláda také plánuje zpřísnit podmínky pro chov psů, což má vést k uzavření zařízení, která nezaručují dobré podmínky pro štěňata.

Vláda tvrdí, že chce o opatřeních jednat se zapojenými stranami včetně podnikatelů a zemědělců. Naplnit své záměry chce nejpozději do roku 2030. "Naše strategie zvýší standardy blahobytu pro domácí, hospodářská i divoká zvířata," uvedla ministryně pro životní prostředí a venkov Emma Reynoldsová. Změny vítají i některé organizace na ochranu práv zvířat. Britský Národní svaz zemědělců požaduje, aby podobné standardy pro chovy byly vymáhány i v případě dovozu. Jinak by podle organizace britští zemědělci čelili konkurenční nevýhodě, uvedl server BBC News.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Skládka Foto: Olesia Bilkei Shutterstock Obří nelegální skládka ohrožuje řeku nedaleko britského Oxfordu Kočka divoká Foto: Aconcagua Wikimedia Commons Kočky divoké se po století vrátí do Anglie, plánuje se jejich vypuštění v Devonu Dnes už pokácený &quot;strom Robina Hooda&quot; u Hadriánské zdi ve Velké Británii Foto: Depositphotos Za pokácení starobylého javoru půjde dvojice v Británii na čtyři roky do vězení

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist