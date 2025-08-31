https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/lesni-materska-skola-v-jablonci-nad-nisou-privita-v-pondeli-prvni-predskolaky
Lesní mateřská škola v Jablonci nad Nisou přivítá v pondělí první předškoláky

31.8.2025 11:09 | JABLONEC NAD NISOU (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Nová lesní Mateřská škola Venku v Jablonci nad Nisou přivítá v pondělí první předškoláky. Výstavba jednoduché dřevostavby, díky které může druhé největší město v Libereckém kraji rozšířit nabídku předškolního vzdělávání, přišla na bezmála šest milionů korun. Školka je určená dětem od tří do šesti let a má 18 míst, řekla ČTK mluvčí magistrátu Jana Fričová. Za pobyt platí rodiče dětí 1500 korun měsíčně, v běžné školce 700 korun.
 
Přestože cena za pobyt je vyšší, zájem rodičů převýšil kapacitu školky. Náměstkyni primátora Janu Hamplovou (Starostové pro Liberecký kraj) to nepřekvapilo.

"Alternativní vzdělávání láká stále víc rodičů. Možná tomu přispívá i to, že mladá generace se celkově hodně zajímá o ekologii, o stav planety. Láká je, že je to lesní školka, kde jsou děti celý den venku v jakémkoliv počasí," řekla. Město je podle ní připraveno v případě zájmu školku rozšířit o druhou třídu, pro kterou by mohlo postavit druhý modul.

Lesní školku se podařilo vybudovat za půl roku, vznikla metodou design and build (vyprojektuj a postav). "Zvolili jsme proces, kdy interně v rámci kanceláře architektury města Pavlína Müllerová nakreslila návrh stavby. Na jeho základě a nějakých základních specifikací se potom soutěžil dodavatel, který se postaral o všechno včetně části projektu, která je nezbytná k povolení stavby," doplnil náměstek primátora Jakub Chuchlík (Piráti). Ve veřejné soutěži zvítězila firma Domesi s cenou 5,88 milionu korun.

Jablonec je zřizovatelem 18 mateřských škol, lesní je 19. Většina školek nabízí standardní vzdělávání s drobnými odchylkami v zaměření, jedna mateřská škola pracuje s programem Montessori pedagogiky. Umístit se daří podle Hamplové všechny děti, někdy i ty mladší tří let. Lesní školka vyrostla v Proseči nad Nisou, kde mateřská škola dlouhodobě chyběla a rodiče museli děti vozit jinam. Město zároveň připravuje u přehrady stavbu velké mateřské školy se šesti třídami pro 156 dětí, která přijde podle odhadů na 120 milionů korun.

