Lesní mateřská škola v Jablonci nad Nisou přivítá v pondělí první předškoláky
"Alternativní vzdělávání láká stále víc rodičů. Možná tomu přispívá i to, že mladá generace se celkově hodně zajímá o ekologii, o stav planety. Láká je, že je to lesní školka, kde jsou děti celý den venku v jakémkoliv počasí," řekla. Město je podle ní připraveno v případě zájmu školku rozšířit o druhou třídu, pro kterou by mohlo postavit druhý modul.
Lesní školku se podařilo vybudovat za půl roku, vznikla metodou design and build (vyprojektuj a postav). "Zvolili jsme proces, kdy interně v rámci kanceláře architektury města Pavlína Müllerová nakreslila návrh stavby. Na jeho základě a nějakých základních specifikací se potom soutěžil dodavatel, který se postaral o všechno včetně části projektu, která je nezbytná k povolení stavby," doplnil náměstek primátora Jakub Chuchlík (Piráti). Ve veřejné soutěži zvítězila firma Domesi s cenou 5,88 milionu korun.
Jablonec je zřizovatelem 18 mateřských škol, lesní je 19. Většina školek nabízí standardní vzdělávání s drobnými odchylkami v zaměření, jedna mateřská škola pracuje s programem Montessori pedagogiky. Umístit se daří podle Hamplové všechny děti, někdy i ty mladší tří let. Lesní školka vyrostla v Proseči nad Nisou, kde mateřská škola dlouhodobě chyběla a rodiče museli děti vozit jinam. Město zároveň připravuje u přehrady stavbu velké mateřské školy se šesti třídami pro 156 dětí, která přijde podle odhadů na 120 milionů korun.
