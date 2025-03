Ekocentrum Huslík chce ve svém areálu u Poděbrad vybudovat lesní mateřskou školu

Foto | Markus Spiske / Markus Spiske / Unsplash

Ekocentrum Huslík připravuje ve svém areálu u Poděbrad, kde sídlí i záchranná stanice pro zvířata, vybudování lesní mateřské školy. V provozu by mohla být od září 2027. Zastupitelé města schválili ve středu zahájení zadání změny územního plánu, díky které může v areálu zázemí pro školku vzniknout. Lesní školka naváže na lesní klub, který zahájí provoz letos v září, řekl ČTK předseda Huslíku Jakub Vaněk."Pro klub využijeme prostory připravované venkovní učebny, která vznikne v první polovině tohoto roku. Transformovat klub na lesní školku pak chceme co nejdříve to bude možné, vybudování zázemí nám nyní umožnila i změna územního plánu," řekl Vaněk. Lesní mateřská škola bude zapsaná v rejstříku ministerstva školství, kapacita bude 15 dětí.

Budoucí zázemí školky v areálu se má letos začít projektovat. "Rádi bychom zvolili nový druh konstrukce, který zatím v Huslíku nemáme, a rozšířili tím areál o další ukázkové prvky. Přemýšlíme nad smíšenou konstrukcí dřevo, sláma a hliněné omítky - stavba založená na principech přírodního stavitelství. Stavbu by měla doplnit zelená střecha," popsal záměr Vaněk. Odhadované náklady jsou kolem 2,5 milionu korun.

"Určitě počítáme s propojením lesního klubu se záchrannou stanicí – děti se budou moci dozvědět zajímavosti o zvířatech a zvířata si prohlédnout častěji. Zároveň to rozhodně není hlavní náplň – lesní klub bude mít svůj vlastní školní vzdělávací plán a bude se zabývat všemi oblastmi rozvoje," řekl Vaněk.

Ekocentrum Huslík vzniklo v roce 2015, je součástí Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Polabí. Zaměřuje se zejména na environmentální výchovu mateřských škol, základních škol či široké veřejnosti. Vedle zázemí pro vzdělávání připravují na Huslíku také rozšíření kapacity záchranné stanice, přibydou například nové voliéry, obnovu čeká i návštěvnické zázemí.

Lesní školky jsou alternativou k tradičnímu předškolnímu vzdělávání. Kladou důraz na pobyt dětí v přírodě a vzdělávání mimo učebny, přímo v prostředí přírody, nejčastěji lesa. První lesní mateřská škola vznikla v roce 1954 v Dánsku a od té doby se podobná zařízení rozšířila do různých zemí po světě.

