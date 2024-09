Litoměřice otevřely v Českém středohoří lesní školku, k dispozici má jurtu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | holbox / Shutterstock Hra v lese

Litoměřice otevřely na návrší Českého středohoří nedaleko obce Hlinná lesní školku. V celoročně obyvatelné jurtě nabízí zázemí pro 16 dětí a pedagogy. Elektřina ani voda přivedena není, zato je tu mnoho možností výletů do přírody. Děti se budou seznamovat také s ovocnářství či chovatelstvím. V první školní den je přišel pozdravit Středohoř, postava ochránce místní přírody.

Lesní školka vznikla poté, co musela skončit třída s prvky vzdělávání na principu lesní školy v prostorách skautské základny na Mentaurově v Litoměřicích. Základna podle České školní inspekce nesplňovala potřebné hygienické nároky. "Z inspekční zprávy vyplynul požadavek na zapsání těchto prostor coby míst předškolního vzdělávání. Náš argument, že místo slouží pouze pro výlety a zázemí má třída s lesními prvky v MŠ Sedmikráska, nebyl přijat. Náklady spojené s rekonstrukcí byly v řádech jednotek milionů korun, byli jsme v pronájmu a investovali bychom do cizího," uvedl místostarosta Jiří Adámek (ANO).

Město se proto dohodlo s obcí Hlinná a na jejím pozemku u discgolfového hřiště mimo dosah civilizace vznikl areál s jurtou a zahrádkou. Jurta stála milion korun, vybavení v řádech statisíců korun. Učitelky jezdí s dětmi linkovým autobusem z Litoměřic a vozí je i zpátky. Provoz je od 07:00 do 16:00. Pětiletého Filipa dnes přivedla jeho matka Jitka. "Chodil do lesní třídy na Mentaurově, kde se mu líbilo, ta se zavřela, proto jsme moc rádi, že může být syn i nadále v přírodě," řekla ČTK. "Určitě to pomůže i imunitě, když děti nejsou hýčkané v teple," dodala. Čtyřletý Artruš se do školky podle jeho otce Adama těšil. "Lesní školka je v rámci toho, co státní školky nabízí, asi to nejlepší. Inzeruje, že děti budou 80 procent času trávit v přírodě, vše nasvědčuje tomu, že syn tu bude spokojený," uvedl.

Učitelky vše na slavnostní zahájení provozu připravovaly do nedělního večera. Dnes nechybělo pohoštění a uvítání Středohořem. I pro ně je lesní školka něco nového. "Plánovaly jsme, že vybudujeme nějakou svojí školku, protože jsme nebyly spokojeny s nastaveným školským systémem. A objevila se tato nabídka, takže jsem moc rády," řekla ČTK ředitelka Ivana Ponocná. "Děti budou v jurtě jen obědvat a odpočívat, jinak budou venku. Bude to trochu náročnější než v klasické školce, ale těšíme se na to," uvedla.

Lesní školky jsou alternativou k tradičnímu předškolnímu vzdělávání. Kladou důraz na pobyt dětí v přírodě a vzdělávání mimo učebny, přímo v prostředí přírody, nejčastěji lesa. "Takovým heslem lesních školek je, že neexistuje špatné počasí, jen nevhodně zvolené oblečení," řekla Ponocná. První lesní mateřská škola vznikla v roce 1954 v Dánsku a od té doby se podobná zařízení rozšířila do různých zemí po světě.

