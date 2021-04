Lesníci vítají současné chladné počasí, pomůže zamezit šíření kůrovce

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Gucio_55 / Shutterstock Rojení kůrovce začíná za slunečných dnů při teplotách nad 20 stupňů Celsia. Vlhko a déšť ale rojení odkládá nebo přerušuje.

Lesníci vítají současné chladné počasí. Pomůže jim omezit šíření kůrovce. Díky chladnému počasí by se mělo první kůrovcové rojení pravděpodobně posunout na přelom dubna a května. "Dá se tedy odhadovat, že tři kůrovcové generace letos nebudou," řekla dnes ČTK mluvčí státního podniku Lesy České republiky Eva Jouklová. Lesům ČR patří téměř polovina lesů v zemi a jejich hlaní prioritou je likvidace kůrovcové kalamity, která je největší v historii Česka.

Lesníci upozorňují, že důležitý bude i další vývoj počasí v kůrovcové sezoně, zda nepřijde velký teplotní zlom směrem nahoru. "To by zrychlilo rojení a výrazně by se zvýšil počet napadených stromů," uvedla mluvčí. V zimě lesníci vyhledávali, káceli a asanovali kůrovcem napadené dříví.

Rojení kůrovce začíná za slunečných dnů při teplotách nad 20 stupňů Celsia. Vlhko a déšť ale rojení odkládá nebo přerušuje. "Například na konci března sice byly teploty, které podmínky splňovaly, ale zaznamenali jsme jen jednotlivé přelety lýkožroutů, nešlo o rojení," řekla Jouklová. Doplnila, že v případě extrémních teplot nad 30 stupňů se objevují i takzvané sesterské generace kůrovce, takže i při dvou klasických generacích může být napadené množství stromů velmi vysoké.

Kladně hodnotí lesníci i uplynulou zimu s dostatkem srážek. "Po dlouhé době půjde vegetace do rašení s dostatkem vláhy. Současné sněhové a dešťové srážky doplní i zbytek vláhy. Loni ještě v dubnu bylo velké sucho a teprve květen přinesl zlom," uvedla mluvčí. Díky dostatku vláhy se lépe ujímají i sazenice obnovovaných lesů.

S dostatkem vláhy se zlepšuje i kondice stromů, které jsou pak schopné lépe odolat kůrovci. Pokud je ale množství kůrovců velmi vysoké, jako například nyní na Vysočině nebo v severních Čechách, tak se ani stromy v lepší kondici náporu lýkožrouta většinou ubránit nedokážou.

Lesy ČR zvýšily těžbu dřeva o tři procenta na rekordních 14,35 milionu metrů krychlových. Nepokračoval tak razantní nárůst z roku 2019, kdy těžba kvůli masivnímu šíření kůrovce vzrostla meziročně o 30 procent.

Letos podnik hodlá zalesnit rekordních 21 000 hektarů holin. Proti loňskému zalesnění 16 000 hektarů to představuje nárůst o 31 procent. Plocha holin kvůli masivní těžbě kůrovcového dřeva ke konci loňského roku ve státních lesích vzrostla o šest procent na 32 544 hektarů. Na letošní zalesnění podnik a jeho smluvní partneři použijí kolem 85 milionů sazenic stromků, zatímco loni jich vysázeli 74 milionů.

