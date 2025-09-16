Lesy ČR daly na opravy po povodních 170 milionů, dalších 2,7 miliardy plánují vydat
"Loni jsme provedli 615 prohlídek toků a akutní zásah byl nutný na 197 z nich. Náklady podniku na okamžité zabezpečovací práce přesáhly 113 milionů korun a na lesních cestách, bez nichž často nejsou toky přístupné, pak 60 milionů korun," uvedl generální ředitel LČR Dalibor Šafařík. Největší škody podnik utrpěl v horských a podhorských oblastech Jesenicka, Frýdecko-Místecka, v Rudě nad Moravou a Loučné nad Desnou.
Letos Lesy ČR na vodních tocích zahájily nebo zahájí 59 staveb a připravují 84 projektových dokumentací. "V příštím roce počítáme v obou postižených regionech s obnovou majetku za 300 milionů korun a do roku 2035 pak s investicemi přesahujícími 2,7 miliardy korun," uvedl Šafařík.
Při plánovaných opravách se musejí lesníci mimo jiné dohodnout s majiteli pozemků v sousedství zničených roků. "Kde plánujeme úpravu a musíme zajistit přístup do koryt, oslovujeme vlastníky pozemků. Tempo obnovy výrazně ovlivňují majetkoprávní vztahy, ochrana přírody a délka povolovacích procesů," uvedl vedoucí podnikového odboru vodního hospodářství Tomáš Hofmeister.
LČR loni vykázaly čistý zisk 4,74 miliardy korun. V letošním prvním pololetí zvedly hrubý zisk meziročně o 14 procent na 3,21 miliardy při tržbách 8,3 miliardy korun.
