https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/lesy-cr-daly-na-opravy-po-povodnich-170-mil.dalsich-2-7-mld.planuji-vydat
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Lesy ČR daly na opravy po povodních 170 milionů, dalších 2,7 miliardy plánují vydat

16.9.2025 16:15 | HRADEC KRÁLOVÉ (ČTK)
Opravený mostek s korytem toku v Tisové-Holčovicích na Jesenicku ve správě Lesů ČR.
Opravený mostek s korytem toku v Tisové-Holčovicích na Jesenicku ve správě Lesů ČR.
Zdroj | Lesy ČR
Státní podnik Lesy České republiky (LČR) zatím dal do oprav majetku zničeného loňskými zářijovými povodněmi v Olomouckém a Moravskoslezském kraji přes 170 milionů korun. Zejména šlo o opravy koryt potoků a lesních cest. Do roku 2035 podnik plánuje obnovu povodňových škod za více než 2,7 miliardy korun. Podnik, který spravuje téměř polovinu lesů v ČR, škody z povodní vyčíslil na 3,125 miliardy korun. Šlo o největší škody od povodní roku 1997.
 
Záplavy loni poničily Lesům ČR přes 640 kilometrů toků a 26 vodních nádrží. Řada potoků úplně změnila svá koryta. Celkové škody na vodních tocích podnik vyčíslil na 2,9 miliardy korun, dalších 225 milionů korun tvoří škody v lesích. Podnik má v lesích na starosti 38.500 kilometrů drobných vodních toků a bystřin a 1086 malých vodních nádrží.

"Loni jsme provedli 615 prohlídek toků a akutní zásah byl nutný na 197 z nich. Náklady podniku na okamžité zabezpečovací práce přesáhly 113 milionů korun a na lesních cestách, bez nichž často nejsou toky přístupné, pak 60 milionů korun," uvedl generální ředitel LČR Dalibor Šafařík. Největší škody podnik utrpěl v horských a podhorských oblastech Jesenicka, Frýdecko-Místecka, v Rudě nad Moravou a Loučné nad Desnou.

Mostek s korytem toku v Tisové-Holčovicích na Jesenicku po povodni v září 2024.
Mostek s korytem toku v Tisové-Holčovicích na Jesenicku po povodni v září 2024.
Zdroj | Lesy ČR

Letos Lesy ČR na vodních tocích zahájily nebo zahájí 59 staveb a připravují 84 projektových dokumentací. "V příštím roce počítáme v obou postižených regionech s obnovou majetku za 300 milionů korun a do roku 2035 pak s investicemi přesahujícími 2,7 miliardy korun," uvedl Šafařík.

Při plánovaných opravách se musejí lesníci mimo jiné dohodnout s majiteli pozemků v sousedství zničených roků. "Kde plánujeme úpravu a musíme zajistit přístup do koryt, oslovujeme vlastníky pozemků. Tempo obnovy výrazně ovlivňují majetkoprávní vztahy, ochrana přírody a délka povolovacích procesů," uvedl vedoucí podnikového odboru vodního hospodářství Tomáš Hofmeister.

LČR loni vykázaly čistý zisk 4,74 miliardy korun. V letošním prvním pololetí zvedly hrubý zisk meziročně o 14 procent na 3,21 miliardy při tržbách 8,3 miliardy korun.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Povodně na Jesenicku 2024 Foto: Pavel Bednařík (WMCZ) Wikimedia Commons Na odstraňování následků povodní vynaložilo Povodí Odry dosud asi 400 milionů korun Vodní nádrž Foto: Depositphotos MŽP: Další tři miliardy směřují na podporu protipovodňových opatření Zaplavená pole Foto: Depositphotos Zemědělci zasažení povodní dostanou 185 milionů korun evropské rezervy do konce roku

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Miroslav Petr: Nové nároky na čištění odpadních vod jsou přede dveřmi

Diskuse: 88

Rakousko prohrálo spor s komisí o zařazení jádra a plynu mezi zelené investice

Diskuse: 72

Jakub Hruška: Národní park Křivoklátsko nebude

Diskuse: 82

Vědci našli věčné chemikálie v rybách napříč Evropou. Některé hodnoty překročily budoucí doporučené limity více než desetitisíckrát

Diskuse: 13

Jan Palaščák: Čínské technologie ohrožují energetiku

Diskuse: 25

Los Emil navštívil dolnorakouské město Melk, problémy tam nezpůsobil

Diskuse: 1

Projekt největší baterie na světě si zajistil financování pro stavbu

Diskuse: 37
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist