Lesy ČR podle Hnutí Duha potřebují přípravu na změnu klimatu, ne úspory

15.1.2026 19:55 | PRAHA (ČTK)
Foto | Fred Friggens / Flickr.com
Hlavním kritériem při výběru nového ředitele státního podniku Lesy ČR by podle Hnutí Duha měly být investice do budoucnosti, nikoliv snižování provozních nákladů. Pokud se tuzemské lesy nezačnou připravovat na změnu klimatu, budou koncem století dosahovat až půlmilionových ztrát na hektar, uvedli ekologové v reakci na středeční vyhlášení výběrového řízení na šéfa Lesů ČR po odvolaném Daliboru Šafaříkovi. Současně považují za nereálné najít vhodného kandidáta za 11 dní, které mají uchazeči na podání přihlášek. Podle ministerstva zemědělství je mají dodat do 24. ledna.
 
"Volba ředitele LČR bude mít zásadní a přímý dopad na 45 procent rozlohy českých lesů a jejich budoucnost. Správný výběr generálního ředitele rozhodne o tom, jestli budou továrnou na dřevo, nebo místem, kde se uplatňuje mnohem více funkcí i na úkor zisku," konstatovala vedoucí programu Krajina Hnutí Duha Eliška Vozníková.

Zástupci hnutí zmínili nedávný výzkum zveřejněný v časopise Nature Climate Change, podle kterého nejvyšší náklady související s rozpadem porostů při sílící změně klimatu v Evropě do roku 2100 lze čekat v části ČR, Německa, Rakouska a Švýcarska. Náklady na hektar by měly dosáhnout v průměru 61 000 až 109 375 korun, část modelovaných scénářů ale předvídá náklady půl milionu korun na hektar jako kumulativní částka v roce 2100, uvedli ekologové.

Kvůli trvale udržitelnému a ziskovému hospodaření v lesích proto nelze podle Jana Skalíka z Hnutí Duha meškat s jejich přípravou na změnu klimatu. Zároveň doplnil, že právě situace na trhu po rozpadu smrčin, které nebyly připraveny na změnu klimatu, mohly za vysoké ceny dřeva, kvůli kterým byl dosavadní ředitel Lesů ČR odvolán.

Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) po odvolání Šafaříka mimo jiné uvedl, že se Lesy ČR za jeho vedení podílely na zvyšování cen dřeva. Odvolaný ředitel ale tvrdí, že jeho cílem byl stabilní a funkční podnik i komplex lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu.

Podle agrárního analytika Petra Havla by ceny dřeva rostly i bez ohledu na vedení Lesů ČR. Dřeva je podle něj nyní na trhu méně než za doby kůrovcové kalamity, kdy se lesy musely ve velké míře kácet. Mezi další důvody zdražování patří také změna ve struktuře porostů a svůj vliv měla i energetická krize, kdy kvůli vysokým cenám energií někteří lidé dočasně topili dřevem, což zvýšilo poptávku a spolu s tím také ceny, řekl ve středu ČTK Havel. Na světových trzích podle něj cena dřeva v posledních letech spíše stagnuje.

Ministerstvo uvedlo, že jméno nového ředitele by mohlo být známé přibližně za měsíc. "Chci, aby podnik řídil manažer, který bude schopen lépe naplňovat státní surovinovou politiku pro dřevo. A to včetně dodávek dřeva na tuzemský trh za stabilních, a se zbytkem Evropy srovnatelných podmínek," uvedl ve středu Šebestyán.

MU

Michal Ukropec

15.1.2026 20:40
Duha vždy tvrdila, že nejlepší odborník na lesy je Bláhový veterinář s mysliveckými zkouškami. Tak ať se o funkci přihlásí do výběru. Navíc zná Šumavu...
