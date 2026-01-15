Lesy ČR podle Hnutí Duha potřebují přípravu na změnu klimatu, ne úspory
Zástupci hnutí zmínili nedávný výzkum zveřejněný v časopise Nature Climate Change, podle kterého nejvyšší náklady související s rozpadem porostů při sílící změně klimatu v Evropě do roku 2100 lze čekat v části ČR, Německa, Rakouska a Švýcarska. Náklady na hektar by měly dosáhnout v průměru 61 000 až 109 375 korun, část modelovaných scénářů ale předvídá náklady půl milionu korun na hektar jako kumulativní částka v roce 2100, uvedli ekologové.
Kvůli trvale udržitelnému a ziskovému hospodaření v lesích proto nelze podle Jana Skalíka z Hnutí Duha meškat s jejich přípravou na změnu klimatu. Zároveň doplnil, že právě situace na trhu po rozpadu smrčin, které nebyly připraveny na změnu klimatu, mohly za vysoké ceny dřeva, kvůli kterým byl dosavadní ředitel Lesů ČR odvolán.
Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) po odvolání Šafaříka mimo jiné uvedl, že se Lesy ČR za jeho vedení podílely na zvyšování cen dřeva. Odvolaný ředitel ale tvrdí, že jeho cílem byl stabilní a funkční podnik i komplex lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu.
Podle agrárního analytika Petra Havla by ceny dřeva rostly i bez ohledu na vedení Lesů ČR. Dřeva je podle něj nyní na trhu méně než za doby kůrovcové kalamity, kdy se lesy musely ve velké míře kácet. Mezi další důvody zdražování patří také změna ve struktuře porostů a svůj vliv měla i energetická krize, kdy kvůli vysokým cenám energií někteří lidé dočasně topili dřevem, což zvýšilo poptávku a spolu s tím také ceny, řekl ve středu ČTK Havel. Na světových trzích podle něj cena dřeva v posledních letech spíše stagnuje.
Ministerstvo uvedlo, že jméno nového ředitele by mohlo být známé přibližně za měsíc. "Chci, aby podnik řídil manažer, který bude schopen lépe naplňovat státní surovinovou politiku pro dřevo. A to včetně dodávek dřeva na tuzemský trh za stabilních, a se zbytkem Evropy srovnatelných podmínek," uvedl ve středu Šebestyán.
