https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/lesy-cr-v-memorandu-o-krivoklatsku-neni-zminka-o-hospodareni-jako-by-uz-byl-np
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Lesy ČR: V memorandu o Křivoklátsku není zmínka o hospodaření, jako by už byl NP

15.9.2025 19:34 (ČTK)
Diskuse: 1
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Faragas / Wikimedia Commons
V memorandu o Křivoklátsku, které před několika dny podepsali zástupci ministerstev zemědělství a životního prostředí, není zmínka o hospodaření, jako by už byl vyhlášený národní park. ČTK to na dotaz ČTK odpověděla mluvčí Lesů ČR Eva Jouková. Součástí memoranda podle ní není lesnický management území, pouze čtyřstupňová zonace definující způsob hospodaření od cíleného po bezzásahovost. Minulý týden informoval web Publico, že do doby vyhlášení národního parku Křivoklátsko budou v navrženém území Lesy ČR dodržovat pravidla a podmínky, jako kdyby tam národní park již byl, ČTK to následně potvrdila mluvčí MŽP Veronika Krejčí.
 
V dokumentu se podle Jouklové uvádí, že v navrhovaných hranicích národního parku budou zaváděné hospodářské postupy, které povedou k udržení současné přírodní kvality a k obnově s uplatněním významného podílu přírodních procesů. "To vše už nyní zohledňujeme v připravovaném lesním hospodářském plánu," doplnila mluvčí.

Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) předala podle Jouklové Lesům ČR návrh rámcové dohody popisující management v jednotlivých zónách. "Neměl však relevantní legislativní základ, takže jsme ho odmítli. Aktuálně posuzujeme návrh dohody předložený AOPK s lokalitami vymezenými v rámci I. zóny CHKO a určenými k ponechání v bezzásahovém režimu. Podle nás je důležité, zda navrhovaný postup skutečně povede k relevantní ochraně centrální části CHKO Křivoklátsko," dodala Jouklová.

Návrh zákona, kterým by byl nový národní park vyhlášen, Sněmovna nestihla v aktuálním volebním období projednat a schválit. Vyhlášení národního parku kritizuje dlouhodobě Svazek obcí Křivoklátska včetně tisíců místních obyvatel i části podnikatelů a opozičních poslanců. Kromě omezení, které vyhlášení národního parku umožní, se často obávají nadměrného turismu, který nepovažují za přínosný pro přírodu ani místní obyvatele.

Podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) si ČR pátý národní park zaslouží a na jeho vzniku je v koalici Spolu politická shoda. Současný návrh zákona po volbách ministr předloží beze změn opět po volbách a bude usilovat o jeho schválení bez ohledu na to, zda bude ve vládě, nebo v opozici, uvedl už dříve. Národní park má pomoci posílit ochranu.

Starostové z Křivoklátska upřednostňují zachování současné CHKO, podle nich i některých odborníků lze systém hospodaření upravit i za fungování nynější chráněné krajinné oblasti. Poukazují i na kulturní původ lesů, které v převážné většině vznikly lidskou činností, plochy proto podle nich nesplňují podmínky pro vyhlášení národního parku.

Křivoklátsko se mohlo stát pátým národním parkem v Česku. Jeho zřízení předpokládá vládní novela o ochraně přírody a krajiny. Zamýšlený národní park má zabírat 105 kilometrů čtverečních Křivoklátska, což představuje 16 procent současné chráněné krajinné oblasti. V Česku nyní existují čtyři národní parky - národní park Šumava, národní park Podyjí, národní park České Švýcarsko a Krkonošský národní park.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Křivoklátské lesy Foto: Depositphotos MŽP: Memorandum zajistí ochranu Křivoklátska i bez vyhlášení národního parku Berounka Foto: JeP Shutterstock Branov neuspěl u Nejvyššího správního soudu s kasační stížností na zřízení národního parku Křivoklátsko Happening Hnutí Duha za NP Křivoklátsko Foto: Majda Slámová Hnutí DUHA Desítky lidí podpořily vyhlášení NP Křivoklátsko na happeningu v Praze

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jaroslav Řezáč

15.9.2025 20:15
to má logiku, byť nezvyklou. Aneb když nejde zbourat zeď hlavou, tak se zkrátka oběhne...
Odpovědět

Nejčtenější články

Miroslav Petr: Nové nároky na čištění odpadních vod jsou přede dveřmi

Diskuse: 86

Rakousko prohrálo spor s komisí o zařazení jádra a plynu mezi zelené investice

Diskuse: 71

Jakub Hruška: Národní park Křivoklátsko nebude

Diskuse: 81

Jakub Hruška: Myxomatóza u našich zajíců? Potvrzeno

Diskuse: 38

Vědci našli věčné chemikálie v rybách napříč Evropou. Některé hodnoty překročily budoucí doporučené limity více než desetitisíckrát

Diskuse: 13

Jan Palaščák: Čínské technologie ohrožují energetiku

Diskuse: 15

Los Emil navštívil dolnorakouské město Melk, problémy tam nezpůsobil

Diskuse: 1
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist