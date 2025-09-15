Lesy ČR: V memorandu o Křivoklátsku není zmínka o hospodaření, jako by už byl NP
Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) předala podle Jouklové Lesům ČR návrh rámcové dohody popisující management v jednotlivých zónách. "Neměl však relevantní legislativní základ, takže jsme ho odmítli. Aktuálně posuzujeme návrh dohody předložený AOPK s lokalitami vymezenými v rámci I. zóny CHKO a určenými k ponechání v bezzásahovém režimu. Podle nás je důležité, zda navrhovaný postup skutečně povede k relevantní ochraně centrální části CHKO Křivoklátsko," dodala Jouklová.
Návrh zákona, kterým by byl nový národní park vyhlášen, Sněmovna nestihla v aktuálním volebním období projednat a schválit. Vyhlášení národního parku kritizuje dlouhodobě Svazek obcí Křivoklátska včetně tisíců místních obyvatel i části podnikatelů a opozičních poslanců. Kromě omezení, které vyhlášení národního parku umožní, se často obávají nadměrného turismu, který nepovažují za přínosný pro přírodu ani místní obyvatele.
Podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) si ČR pátý národní park zaslouží a na jeho vzniku je v koalici Spolu politická shoda. Současný návrh zákona po volbách ministr předloží beze změn opět po volbách a bude usilovat o jeho schválení bez ohledu na to, zda bude ve vládě, nebo v opozici, uvedl už dříve. Národní park má pomoci posílit ochranu.
Starostové z Křivoklátska upřednostňují zachování současné CHKO, podle nich i některých odborníků lze systém hospodaření upravit i za fungování nynější chráněné krajinné oblasti. Poukazují i na kulturní původ lesů, které v převážné většině vznikly lidskou činností, plochy proto podle nich nesplňují podmínky pro vyhlášení národního parku.
Křivoklátsko se mohlo stát pátým národním parkem v Česku. Jeho zřízení předpokládá vládní novela o ochraně přírody a krajiny. Zamýšlený národní park má zabírat 105 kilometrů čtverečních Křivoklátska, což představuje 16 procent současné chráněné krajinné oblasti. V Česku nyní existují čtyři národní parky - národní park Šumava, národní park Podyjí, národní park České Švýcarsko a Krkonošský národní park.
reklama