MŽP: Memorandum zajistí ochranu Křivoklátska i bez vyhlášení národního parku
Návrh na vyhlášení národního parku Křivoklátsko čelil kritice obcí, místních obyvatel, části podnikatelů i opozičních poslanců. Podle nich by rezervace neměla být vyhlášena proti vůli obcí.
Záměrem dalšího národního parku bylo posílit ochranu a biodiverzitu v oblasti. Starostové z Křivoklátska ale trvali na tom, aby tam zůstala chráněná krajinná oblast (CHKO). Ochranu přírody považují za dostatečnou, vyhlášení národního parku nesplňuje podle nich zákonné náležitosti. Varovali i před omezením práv nejen místních obyvatel, ale také omezení přístupu veřejnosti.
Křivoklátsko se mohlo stát pátým národním parkem v Česku. Jeho zřízení předpokládá vládní novela o ochraně přírody a krajiny. Zamýšlený národní park má zabírat 105 kilometrů čtverečních Křivoklátska, což představuje 16 procent současné chráněné krajinné oblasti. V Česku nyní existují čtyři národní parky - národní park Šumava, národní park Podyjí, národní park České Švýcarsko a Krkonošský národní park. Pokrývají 1,5 procenta rozlohy území státu.
Neprojednané zákony, které Sněmovna nestihla z nejrůznějších důvodů projednat, ukončily svou legislativní pouť ve středu při poslední řádné schůzi Sněmovny. S volbami tak patrně takzvaně spadne pod stůl sporný vznik národního parku na Křivoklátsku.
Křivoklátsko je od roku 1978 CHKO. Nový status by zpřísnil regulace a posílil péči o přírodu. Národní park by zahrnoval nejcennější jádrové oblasti CHKO, čímž by omezil některé činnosti, například těžbu dřeva.
