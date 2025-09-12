https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/mzp-memorandum-zajisti-ochranu-krivoklatska-i-bez-vyhlaseni-narodniho-parku
MŽP: Memorandum zajistí ochranu Křivoklátska i bez vyhlášení národního parku

12.9.2025 18:59 (ČTK)
Memorandum o tom, že do doby vyhlášení národního parku Křivoklátsko budou v navrženém území Lesy ČR dodržovat pravidla a podmínky, jako kdyby tam národní park již byl, podepsali zástupci ministerstev zemědělství a životního prostředí. Informoval o tom web Publico. ČTK to potvrdila mluvčí MŽP Veronika Krejčí.
 
"Česko si pátý národní park zaslouží a na jeho vzniku je v koalici Spolu politická shoda. Z důvodu obstrukcí v Poslanecké sněmovně se návrh bohužel během třetích čtení před prázdninami nestihl projednat a nebude již v tomto volebním období schválen," uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Dodal, že proto koalice Spolu počítá s tím, že současný návrh zákona po volbách předloží beze změn v Poslanecké sněmovně a bude usilovat o jeho schválení bez ohledu na to, zda bude ve vládě, nebo v opozici.

Návrh na vyhlášení národního parku Křivoklátsko čelil kritice obcí, místních obyvatel, části podnikatelů i opozičních poslanců. Podle nich by rezervace neměla být vyhlášena proti vůli obcí.

Záměrem dalšího národního parku bylo posílit ochranu a biodiverzitu v oblasti. Starostové z Křivoklátska ale trvali na tom, aby tam zůstala chráněná krajinná oblast (CHKO). Ochranu přírody považují za dostatečnou, vyhlášení národního parku nesplňuje podle nich zákonné náležitosti. Varovali i před omezením práv nejen místních obyvatel, ale také omezení přístupu veřejnosti.

Křivoklátsko se mohlo stát pátým národním parkem v Česku. Jeho zřízení předpokládá vládní novela o ochraně přírody a krajiny. Zamýšlený národní park má zabírat 105 kilometrů čtverečních Křivoklátska, což představuje 16 procent současné chráněné krajinné oblasti. V Česku nyní existují čtyři národní parky - národní park Šumava, národní park Podyjí, národní park České Švýcarsko a Krkonošský národní park. Pokrývají 1,5 procenta rozlohy území státu.

Neprojednané zákony, které Sněmovna nestihla z nejrůznějších důvodů projednat, ukončily svou legislativní pouť ve středu při poslední řádné schůzi Sněmovny. S volbami tak patrně takzvaně spadne pod stůl sporný vznik národního parku na Křivoklátsku.

Křivoklátsko je od roku 1978 CHKO. Nový status by zpřísnil regulace a posílil péči o přírodu. Národní park by zahrnoval nejcennější jádrové oblasti CHKO, čímž by omezil některé činnosti, například těžbu dřeva.

SV

Slavomil Vinkler

12.9.2025 19:36
No možná i dobré řešení.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

12.9.2025 19:41 Reaguje na Slavomil Vinkler
Hlavně aby cílili na posilování biodiverzity správnou péčí . Například udržování holých pleší pastvou, vysekáváním náletů.., jinde naopak i oplocenkami chránících nedostatkové jedle či tisy... nikoli nicneděláním.
Odpovědět

