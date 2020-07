Letní divadlo v jesenických sadech získalo novou podobu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | jesenik.org Úpravy letního divadla někdy připomínaly podle zástupců města detektivní práci, projektová dokumentace totiž na stavbu z roku 1959 neexistuje. S pomocí kamery VaKu se podařilo najít septik a kanál, který odvádí dešťovou vodu do trativodu.

Letní divadlo ve Smetanových sadech v Jeseníku se vrací ke kulturnímu životu. Místo bylo řadu let v dezolátním stavu, nyní prošlo stavebními úpravami i úpravami okolí. Město zde v příštím týdnu instaluje lavičky, areál tak bude opět připraven nejen pro kulturní akce, ale i pro letní promítání Kina Pohoda, informovali ČTK zástupci radnice. Do budoucna se řeší i zastřešení pódia areálu.

Letní divadlo ještě nedávno hyzdilo zábradlí v dezolátním stavu, posprejované zdi, rozpadající se schodiště a pódium. Ožilo po iniciativě donátora Milana Pospíšila, který řadu prací provedl svépomocí či práce financoval. Po odstranění náletových dřevin přišly na řadu stavební práce včetně nového bočního schodiště či rozvodů elektřiny.

"Došlo k opravě říms a stříšek včetně hlav opěrných zídek, kolem jeviště i schodiště na pódium je nové zábradlí, v novotě je také sociální zařízení pro účinkující," uvedla vedoucí oddělení majetku jesenické radnice Monika Nepejchalová.

Úpravy letního divadla někdy připomínaly podle zástupců města detektivní práci, projektová dokumentace totiž na stavbu z roku 1959 neexistuje. S pomocí kamery VaKu se podařilo najít septik a kanál, který odvádí dešťovou vodu do trativodu. Kromě jesenického dárce investovalo do opravy i město, které buduje například sociální zařízení pro veřejnost.

Do budoucna se zvažuje i zastřešení pódia letního divadla. "Některé akce by se tak mohly konat i za nepříznivého počasí, navíc bych na pódium umístil i lavičky, aby si maminky měly kam sednout, když je v parku překvapí déšť," uvedl Milan Pospíšil. Vedení města se myšlence nebrání. Podle starostky Zdeňky Blišťanové se radnice přiklání k variantě lehké konstrukce, která by se na zimu rozložila a uschovala.

