Na Pradědu bude umístěna nová socha vládce hor, bude vyšší a odolnější

2.11.2025 18:57 | JESENÍK (ČTK) | Alena Horáková
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Palickap / Wikimedia Commons
Sochu vládce a ochránce Jeseníků na vrcholu hory Praděd nahradí po více než deseti letech kopie, která bude vyšší a lépe ošetřená proti povětrnostním vlivům. Stejně jako jeho předchůdce bude i nový Praděd pocházet z dílny uměleckého řezbáře Jiřího Halouzky z Jiříkova na Rýmařovsku, který vládce hor stvořil podle podoby zachycené na dřevěném obrazu umístěném v původní kamenné rozhledně. Výměnu plánuje na jaře, až z vrcholku Jeseníků v nadmořské výšce 1491 metrů nad mořem nebude sníh, řekl ČTK Halouzka.
 
Budoucí symbolický vládce hor předčí toho současného, který už chátrá, zhruba o metr. Řezbář přitom stvořil jeho následovníka ve třech kopiích. "Vyřezal jsem tři bratry Pradědy, kteří jsou si velmi podobní - jeden z nich přijde na Praděd. Bude to větší dominanta. Ten současný je již obroušený, tento bude mít tři metry a když lidé budou přicházet k vysílači, vládce Jeseníků spatří už z dálky," uvedl řezbář Halouzka.

O tom, který z bratrů bude na vrcholku vládnout, by podle něj mohli rozhodnout lidé v anketě. Každá socha váží jednu tunu a je vyřezána z dubu. Speciální impregnace by měla zajistit její odolnost vůči všem povětrnostním podmínkám, které na vrcholku hor panují. Na vrcholu nejvyšší moravskoslezské hory by měla vydržet další desítky let.

Současný Praděd stojí na vrcholu Jeseníků 13 let. Má přitom jasně dané atributy. "V ruce drží zlaté hornické kladívko, které naznačuje, že se tady dobývalo zlato. V druhé ruce drží hůl, o kterou se opírá. Praděd je oblečen v honosných šatech pokrytých drahokamy, zatímco například Krakonoš je oděn do huberťáku. Praděd má bílé nohavičky tak, jak to nosili naši předci a na hlavě má sametový klobouk s bílou chocholkou. Přes ramena má přehozen přehoz," popsal Halouzka.

Replika sochy vznikla podle Praděda zachyceného na dřevěném obrazu, který visel ve staré kamenné rozhledně. "Podle fotografií, které se dochovaly z té doby, jsem vyřezal jeho podobiznu, jak byla tehdy na obraze zachycena. Takhle ho naši předci viděli a naším úkolem je v tom pokračovat dál a přenášet odkaz budoucímu pokolení," dodal řezbář. Ve ztvárnění jesenického vládce hor má přitom praxi, ve své galerii má sochu jedenáctimetrového Praděda vážícího 15 tun, který je od roku 2005 zapsán v Guinnessově knize rekordů jako nejvyšší socha v Česku. Po celých horách jsou navíc rozmístěny zhruba dvě desítky jeho Pradědů, kteří zdobí důležité turistické křižovatky.

Alena Horáková
