zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Data o kvalitě ovzduší v Brně jsou inspirací nové výstavy Kryštofa Brůhy

14.12.2025 17:41 | BRNO (ČTK)
Modrá obloha s mraky
Modrá obloha s mraky
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz
Data o kvalitě ovzduší ve městě jsou inspirací nové výstavy Kryštofa Brůhy v brněnském Domě pánů z Kunštátu. Zdánlivě suchopárné údaje umělec různými způsoby vizualizoval a převedl do objektů a instalací s interaktivními či robotickými prvky. Pokouší se zobrazit, jak se vzduch proměňuje v čase, a jak je člověk propojený s technologiemi a svým okolím. Výstava potrvá do 8. února, informoval Dům umění města Brna.
 
Základem Brůhova projektu nazvaného Aeris Chronos jsou data, která dlouhodobě shromažďuje výzkumný tým Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Tým zaznamenává vlivy lidské činnosti, třeba topení, staveb a dopravy, a představuje plány na zlepšení situace. Brůha s daty různými způsoby pracuje, kombinuje při tom průmyslové materiály, organické tvary a digitální techniku.

Objekt v jednom ze sálů obsahuje kapalinu, která se zabarvuje, pokud je v jejím okolí nějaký pohyb. "Přímo v místnosti je také senzor na snímání kvality ovzduší – čím více lidí se bude v místnosti pohybovat, tím bude objekt interaktivnější," uvedl Brůha.

"Robotické prvky instalace odkazují na lidskou snahu ovládnout přírodní procesy, zároveň však upozorňují na křehkost tohoto vztahu," napsaly kurátorky výstavy Jennifer Helia DeFelice a Monika Murgu.

Souběžně začaly v Domě pánů z Kunštátu další dvě menší výstavy. Galerie G99 hostí výstavu Trigger Witness, která se věnuje emocionálním spouštěčům. Výstava Disk nelze načíst ve Vašulka Kitchen je výletem do světa polozapomenutých paměťových nosičů, třeba videokazet, disket a CD-romů.

