Data o kvalitě ovzduší v Brně jsou inspirací nové výstavy Kryštofa Brůhy
14.12.2025 17:41 | BRNO (ČTK)
Modrá obloha s mraky
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz
Objekt v jednom ze sálů obsahuje kapalinu, která se zabarvuje, pokud je v jejím okolí nějaký pohyb. "Přímo v místnosti je také senzor na snímání kvality ovzduší – čím více lidí se bude v místnosti pohybovat, tím bude objekt interaktivnější," uvedl Brůha.
"Robotické prvky instalace odkazují na lidskou snahu ovládnout přírodní procesy, zároveň však upozorňují na křehkost tohoto vztahu," napsaly kurátorky výstavy Jennifer Helia DeFelice a Monika Murgu.
Souběžně začaly v Domě pánů z Kunštátu další dvě menší výstavy. Galerie G99 hostí výstavu Trigger Witness, která se věnuje emocionálním spouštěčům. Výstava Disk nelze načíst ve Vašulka Kitchen je výletem do světa polozapomenutých paměťových nosičů, třeba videokazet, disket a CD-romů.
