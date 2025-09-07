https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vystava-v-jizdarne-prazskeho-hradu-je-poctou-slavne-a-splavne-rece-vltave
Výstava v Jízdárně Pražského hradu je poctou slavné a splavné řece Vltavě

7.9.2025 11:12 | PRAHA (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Tom Mrazek / Flickr
Výstava Vltava slavná & splavná se zhruba 500 rozličnými exponáty je od pátku 5. září k vidění v Jízdárně Pražského hradu. Úvodním exponátem je skleněné Srdce Vltavy pro vodu z obou pramenů Vltavy, která tam doputovala ve skleněné kapsli za 66 dnů štafetou. Výstava potrvá do 4. ledna a završuje projekt Vltava slavná & splavná Národního památkového ústavu (NPÚ), na němž se podílely další instituce.
 
Expozice ukazuje nejen slavná výtvarná díla, ale také artefakty s vazbou k řece a životu kolem ní. Velkou kulturní akci inspirovalo letošní 150. výročí uvedení symfonické básně Bedřicha Smetany. Premiéru měla v dubnu 1875. Na výstavě lze vidět Smetanův autograf, originál jeho zápisu Vltavy. Významným exponátem je listina z roku 1366, kterou Karel IV. rozhodl o splavnění Vltavy.

"Výstava je poutavou cestou časem - za poznáním přírody, techniky, umění a lidské tvořivosti. Připomene Vltavu jako místo vzpomínek, příběhů i kulturního dědictví," uvedla generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková.

Vltava je podle ní místem příběhů, dějinných událostí, přitom živoucí tepnou, zdrojem obživy a inspirací umělců. "Je bezesporu součástí národní identity a je to bezesporu národní symbol, ale chceme ukázat, že Vltava je především evropskou tepnou," řekla Goryczková. Řeka má mezinárodní rozměr a má se podle Goryczkové zařadit mezi jiní evropské kulturní stezky, je totiž součástí evropského dědictví.

Skleněné Srdce Vltavy vytvořené designérem Martinem Gallo podle hlavního kurátora výstavy Petra Pavelce z NPÚ symbolizuje nejen Vltavu, ale především otevřené srdce tvůrců i návštěvníků.

"Uměleckou část výstavy tvoří mimo jiné ikonické obrazy, na nichž řeku Vltavu zachytili Egon Schiele, Václav Špála, Jakub Schikaneder, Bedřich Havránek nebo Oskar Kokoschka," uvedl Pavelec. Obraz Josefa Šímy nese název Parník na Seině/Vltavě. K nejvýznačnějším sochařským exponátům podle něj patří barokní originál Samsona z českobudějovické kašny a socha svatého Jana Nepomuckého od Jana Bokoffa.

Artefaktů je mnohem více, nechybějí vltavské perly, model Kaplanovy turbíny, keltské mince, ale také zelená socialistická stokoruna s motivem pražského panoramatu. Součástí expozice jsou modely mostů, dřevěných kůlů, liturgických předmětů nebo Kaplanovy turbíny. Podstatné je podle Pavelce první zobrazení Vltavy v legendě o svatém Václavovi v Krumlovském obrazovém kodexu Liber depictus z poloviny 14. století.

Pražský hrad podle programové ředitelny Veroniky Wolf poskytl výstavě svou Jízdárnou nejprestižnější prostor. "Ani si nedovedeme představit, že by se výstava mohla konat někde jinde," dodala Wolf.

Součástí výstavy je edukační zóna pro školy a doprovodný program.

