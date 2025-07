Letohrad obnoví náměstí, místo asfaltu bude dlažba, vysadí další stromy

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | strecosa / Pixabay Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Město Letohrad na Orlickoústecku obnoví centrální náměstí, což zahrnuje i výsadbu stromů. V budoucnu tam nebude na chodnících asfalt, který se v létě rozpaluje, místo něj bude dlažba. Radnice projektuje první etapu, která zahrnuje necelou polovinu plochy. Stavební práce by mohly začít v příštím roce, řekl místostarosta Martin Hatka (Sdružení pro Letohradsko)."Naše náměstí je rozdělené centrální silnicí. V první etapě uděláme tu část, která je u většího podloubí. Probíhá projektová příprava," řekl Hatka.

Město chce na Václavském náměstí obnovit dláždění, které je jenom na jedné straně plochy. Dlažba bude jinak členěná a přibude do ní zelený pás, aby se do půdy víc vsakovala voda. Dosadí se také stromořadí, které ochlazuje okolí a v létě stíní. "Budou tam dvě elektronabíječky pro elektromobily, doplníme tam lavičky, stojany na kola, které jsou nezbytným standardem v exponovaném prostoru," řekl Hatka.

Město se teď zaměřuje na výsadbu většího množství zeleně a připravuje proto třetí změnu územního plánu. Stromy nebo keře mají zlepšit městské klima. Lidé mohou radnici posílat podněty. "Měřil jsem teplotu na chodnících, asfaltové povrchy mají 70 stupňů Celsia. Pod stromy na náměstí, kde jsou lavičky, je někde jenom 20 stupňů. Je zřejmé, že zeleň městskému prostředí prospívá," řekl Hatka.

První etapa obnovy náměstí bude stát odhadem do deseti milionů korun, druhou část náměstí radnice udělá v následujících letech. Bude o něco dražší, protože tam budou opravy zásadnější. Město zruší asfaltové chodníky, které se v létě rozpalují, a nahradí je dlažbou. "Bude tam přírodní dlažba z kamene. Měla by se tam přidat zeleň. V centru budou plochy, kde se občané mohou setkávat a pobývat. Kašnu zachováme. Bude to příjemné místo k setkávání," řekl Hatka.

Na náměstí se revitalizací sníží počet parkovacích míst, což podle Hatky není problém, protože v docházkové vzdálenosti je kde parkovat. Letos vzniklo nové parkoviště i diskontu pod zámkem. Václavské náměstí má obdélníkový tvar. Na delších protilehlých stranách jsou měšťanské domy s podloubím. Na náměstí je mariánský sloup, zámek s muzeem a vedle stojí barokní kostel sv. Václava.

reklama