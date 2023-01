Liberec chystá výstavbu kanalizace, jež by měla pomoci i k čistší přehradě

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | M.Rejha / commons.wikimedia.org Vodní nádrž Harcov, nazývaná také vodní nádrž Starý Harcov, Harcovská přehrada či Liberecká přehrada, je přehradní nádrž v údolí libereckého Harcovského potoka v místní části Liberec V-Kristiánov. Její hráz má výšku 20,5 metru, je 157 metrů dlouhá a její koruna se nachází 13 metrů nad okolním terénem. Je schopná zadržet maximálně 630 000 m3 vody. Přehrada zadržuje vodu z povodí 14,78 km2.

Liberec chce letos vybudovat kanalizaci pro desítky domů v okolí Harcovského potoka, který je hlavním zdrojem vody pro přehradu. Mělo by too pomoci i k čistší vodě v nádrži, která je nyní kvůli tříleté rekonstrukci vypuštěná, informoval náměstek primátora Jiří Šolc (za ANO).

"Protože máme zájem, aby se po vyčištění harcovské přehrady, když to konečně Povodí Labe odbagruje, zvýšila kvalita vody, která tam přitéká. To znamená, abychom maximum lidí připojili do kanalizační soustavy," řekl náměstek.

Výstavbu splaškové kanalizace s odhadovanými náklady kolem 30 milionů korun připravuje radnice pro okolí křižovatky ulic Lukášovská a Kadlická v Harcově. Podle náměstka by se na ni mohlo napojit až 40 domů. Potřebuje ji také developer, který v Kunratické ulici plánuje výstavbu domů se stovkami bytů. "Právě proto se na ní bude finančně podílet i developer tohoto budoucího obytného souboru," dodal Šolc. Výše jeho příspěvku na výstavbu kanalizace se bude podle náměstka odvíjet od toho, jaké budou skutečné náklady, i od toho, zda a v jaké výši město získá státní dotaci. Na výstavbu kanalizace podle Šolce přispěje i Severočeská vodárenská společnost.

Přehrada Harcov bude kvůli rekonstrukci hráze, pravobřežní zdi a odbahnění dna vypuštěná až do léta 2025. Jinak se ale řadí mezi jedno z mála míst, kde je možné se v létě ve stotisícovém Liberci koupat venku. Problémy s čistotou vody v ní jsou dlouhodobé. Je napájená z Harcovského potoka a s dešťovou vodou se do ní dostávají splašky. V Harcově a části Kunratic převažují rodinné domy a zástavba je hodně roztříštěná, kanalizace tam chybí. Pro lokality, u nichž technicky není možné nebo se městu ekonomicky nevyplatí napojit je na splaškovou kanalizaci, radnice loni zřídila dotační program na vybudování domovních čistíren odpadních vod. Loni mohli majitelé z těchto lokalit žádat peníze na projektovou dokumentaci, letos by mělo město začít rozdělovat peníze na stavby.

V Liberci letos přibude pode náměstka kanalizace i v dalších dvou lokalitách. Jednou z nich je úsek od křižovatky Sved ve Švermově ulici směrem na Karlinky. "Tuto stavbu hradí společnost Finapra, která revitalizuje brownfield Slévárny Ostašov. Umožní bezplatně toto napojení pro místní občany,“ řekl náměstek. Napojit by se na kanalizaci mohlo podle Šolce kolem deseti domů.

Druhým místem je Volgogradská ulice, kde jsou hotové kanalizační přípojky pro jednu stranu ulice. Vybudování pro druhou stranu komplikuje, že prostředkem ulice vede Janovodolský potok. Žulové koryto budou muset podle náměstka na 14 místech rozebrat a po položení přípojek opět složit. Město to bude stát zhruba osm milionů korun.

