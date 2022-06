Liberec plánuje, že nepostaví kompostárnu, ale bioplynovou stanici

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | LianeM / Shutterstock Ilustrační foto

Liberec má nové plány na využití prostoru u čistírny odpadních vod v Londýnské ulici. Několik let pro tuto lokalitu připravoval projekt na vybudování kompostárny, ale nyní by tam chtěl místo ní postavit bioplynovou stanici. Podle náměstka primátora Jiřího Šolce (Starostové pro Liberecký kraj) jsou ale přípravy projektu teprve na začátku.

"Vůbec samotný proces povolení bioplynové stanice je extrémně náročný. Musí se zpracovávat všechna různá posouzení vlivu stavby na životní prostředí a další byrokratické záležitosti. Takže jsme na začátku a bude se teprve zpracovávat bilanční analýza," uvedl Šolc.

Na vybudování bioplynové stanice chce Liberec spolupracovat s Libereckým krajem, sousedním Jabloncem nad Nisou, Severočeskou vodárenskou společností a libereckou teplárnou. Podle Šolce nyní připravují memorandum o spolupráci. "V Londýnské ulici, tam kde byla plánována kompostárna, tento prostor by byl povýšen na bioplynovou stanici. Severočeská vodárenská společnost by do tohoto zařízení dodávala své biologicky rozložitelné kaly z vedle ležící čističky. Jablonec by stejně tak jako Liberec vytvořil na svém území města systém sběru těchto biologicky rozložitelných odpadů a teplárna jako taková by do toho přinášela zejména peníze, za které by se to celé pořídilo. Celé to je v souladu s odpadovým hospodářstvím Libereckého kraje," uvedl liberecký náměstek.

Předpokládá, že projektová příprava potrvá tři až čtyři roky. Náklady odhadnout zatím přesně nedokáže, zřejmě to ale bude více než 300 milionů korun. "Předpokládáme, že bioplynová stanice bude mít kapacitu na zpracování 15.000 až 30.000 tun ročně," uvedl náměstek. Zpracovaný bioodpad by podle něj chtělo město využít pro pohon autobusů na stlačený plyn (CNG) v městské hromadné dopravě.

Od vybudování bioplynové stanice si podle náměstka slibuje radnice snížení závislosti na fosilních palivech a ekologičtější zpracování biologicky rozložitelných odpadů. "V současné době město Liberec systém sběru má, ale žádná ekologická hitparáda to není. Protože my to sice od občanů sbíráme, ale převážíme to nákladními auty do třídírny v Krásné Studánce, a pak se to převáží nákladními auty do Mimoně. Takže o nějaké ekologii si spíše může nechat zdát, než abychom to mohli vyhlásit za skutečně efektivní řešení," řekl Šolc.

V Liberci pro sběr bioodpadu fungují takzvané hnědé popelnice. Biologicky rozložitelný komunální odpad mohou obyvatelé vozit i do sběrného dvora v Ampérově ulici, do sběrného místa v ulici Dr. M. Horákové či vhodit do velkoobjemových kontejnerů v rámci jarního a podzimního sběru bioodpadů.

