Liberec znovu žádá o dotaci na zalesnění Ještědu

K výsadbě stromů na Ještědu se zavázala i společnost TMR, která tam provozuje městský lyžařský areál a potřebuje vykácet přes šest hektarů lesa kvůli plánované výstavbě sjezdovky Skalka.

Liberec chce na Ještědu vysadit 20 000 stromů. Cílem je, aby tamní lesy byly odolnější a druhově pestřejší. Na výsadbu za 2,5 milionu korun znovu žádá o dotaci z operačního programu pro životní prostředí.

Město s žádostí o dotaci uspělo už v roce 2018, současné vedení radnice ale tehdy projekt zastavilo. Jako důvod uvedlo, že nemělo k dispozici posouzení vlivu výstavby nové sjezdovky Skalka na životní prostředí v rámci procesu EIA. "A z toho plynoucí zpřesňující podmínky zalesnění a další opatření vedoucí například ke stabilizaci lesních porostů. EIA byla schválena letos na jaře, 29. dubna. A proto dnes necháváme aktualizovat původní studii, kterou tehdy zadal a nechal vypracovat odbor strategického rozvoje a dotací," uvedl primátor Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj).

Studii pro město aktualizuje jeho příspěvková organizace Městské lesy Liberec. "Aktualizace spočívá v rozšíření zájmového území na celou plochu, která vychází z EIA, v souladu s aktuální projektovou dokumentací," uvedl ředitel Městských lesů Liberec Jiří Bliml. Liberec na severním svahu Ještědského hřbetu pod horským hotelem a vysílačem vlastní 106 hektarů, z toho 90 hektarů jsou lesy. V plánu je vysadit na kopci například jedle, javory či buky. "Dále je to návrh různých opatření, která vedou ke stabilizaci lesních porostů či k takzvané rekonstrukci lesních porostů, a to především v horní hřebenové části lesa, kde je nyní ve velkém procentu zastoupen hynoucí smrk pichlavý," uvedl Bliml. Revitalizace by měla být hotova během jednoho roku. Pokud město s žádostí o dotaci uspěje, chce ji provést už v roce 2021 nebo 2022.

K výsadbě stromů na Ještědu se zavázala i společnost TMR, která tam provozuje městský lyžařský areál a potřebuje vykácet přes šest hektarů lesa kvůli plánované výstavbě sjezdovky Skalka. "Celkem tak vysadíme a zachováme téměř osm hektarů lesních porostů," uvedl již dříve ředitel TMR Ještěd Čeněk Jílek. S TMR na tom spolupracuje i radnice. "Vše je v tuto chvíli ve fázi hledání vhodných lokalit k výsadbě," dodal Zámečník.

