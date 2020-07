Liberecký kraj dosud podpořil výměnu 3830 kotlů za ekologičtější

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Liberecký kraj podpořil v uplynulých letech díky takzvaným kotlíkovým dotacím výměnu 3830 zastaralých kotlů na tuhá paliva za ekologičtější. Celkově to přišlo na bezmála 425 milionů korun. Třetí kolo dotací ještě neskončilo, i když je dosavadní dotace vyčerpána. Až do konce listopadu přijímá kraj žádosti do zásobníku, v němž je aktuálně 230 projektů. Dofinancovány by měly být z národních zdrojů, z nichž kraj žádá 55,5 milionu korun, další více než dva miliony by měl přidat ze svého. ČTK to řekl mluvčí krajského úřadu Filip Trdla.

Pro první kolo dotací žádal před pěti lety Liberecký kraj z Operačního programu Životní prostředí 140 milionů korun, žádosti pak začal přijímat v pondělí 25. ledna 2016. Už v neděli odpoledne se ale před krajským úřadem začali scházet první žadatelé. Žádosti totiž bylo možné podávat jen osobně nebo poštou. Zájem byl obrovský, během první hodiny přijala tehdy podatelna 560 žádostí. Kraji se pak podařilo získat ještě další peníze, příjem žádostí ale provázely neshody a potyčky mezi zájemci o dotaci. Od druhého kola tak je možné v kraji podávat žádost už jen elektronicky.

Žadatelé mohli získat od 75 000 do 120 000 Kč podle druhu pořizovaného zdroje tepla. Obyvatelé z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší mohli navíc dostat dalších 7500 korun. Zvýhodnění se týkalo lidí z České Lípy, Doks, Mimoně, Jilemnice, Liberce, Stráže nad Nisou, Cvikova, Chotovic, Kamenického Šenova, Nového Boru, Okrouhlé, Radvance, Skalice u České Lípy, Lomnice nad Popelkou, Lažan, Ohrazenic, Přepeř, Turnova a Železného Brodu. Největší zájem o dotace byl podle Trdly z Liberecka a také ze Semilska.

V prvních dvou kolech lidé nejčastěji pořizovali s dotací kombinované kotle na uhlí a biomasu, kterých bylo 34 procent z celkového počtu. Třetinu tvořila tepelná čerpadla. V posledním kole už bylo možné získat podporu jen na tepelná čerpadla, kotle výhradně na biomasu nebo na plynový kondenzační kotel. Téměř 60 procent žádostí bylo na tepelná čerpadla. Cílem projektu je zlepšení ovzduší. "Vliv změn na zlepšení ovzduší ale zatím nemůžeme zhodnotit, navíc měření je plně v gesci ministerstva životního prostředí," řekl ČTK krajský radní pro rozvoj Michal Kříž (ANO).

reklama