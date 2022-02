Ostrava se zavázala k vyššímu snížení produkce oxidu uhličitého

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Lubomír Walder / Flickr Město je od roku 2011 členem Paktu starostů a primátorů, tedy mezinárodního sdružení místních a regionálních samospráv, jehož signatáři se dobrovolně zavazují ke snižování negativního vlivu fungování měst na klima.

Ostrava by do roku 2030 mohla v porovnání s rokem 2000 o 55 procent snížit produkci oxidu uhličitého. Původně se město zavázalo ke snížení o 20 procent, nyní se ale svůj závazek rozhodlo zvýšit. Na svém zasedání o tom rozhodli městští zastupitelé.

"Město Ostrava bylo historicky vůbec první městem v ČR, které k Paktu starostů a primátorů přistoupilo. V rámci tohoto členství se dřívější zastupitelstvo města zavázalo k redukci emisí oxidu uhličitého o 20 procent do roku 2030 v porovnání s výchozí úrovní v roce 2000. Nyní, při bilancování výsledků dosažených do roku 2020 konstatujeme, že původní závazek již byl téměř dvojnásobně překonán, když mezi léty 2000 a 2020 v Ostravě došlo ke snížení produkce oxidu uhelnatého o téměř 37,9 procenta," uvedl primátor Tomáš Macura (ANO).

Podle něj tedy město považuje za vhodné přihlásit se k navýšení závazku na redukci emisí oxidu uhličitého tak, jak to vyplývá z doporučení Paktu, tedy o 55 procent. Primátor připomněl, že město se dlouhodobě snaží využívat obnovitelné zdroje energie, podporuje čistou mobilitu nebo takzvané zelené projekty, tedy rekonstrukce a úpravy parků či veřejné zeleně. Už připravilo i soubor nových opatření, která mohou přispět k dalšímu snižování produkce oxidu uhličitého. V plánu je například nasazení autobusů na vodík, výměna osvětlení ve veřejných budovách i změny způsobu výroby tepla ukončením spalování uhlí. Přispět ke snižování produkce oxidu uhličitého mohou podle primátora i obyvatelé města, a to například při rekonstrukcích svých domů nebo modernizaci lokálních topenišť. Pokud by se podařilo plány naplnit, mohla by být produkce v roce 2030 nižší až o zhruba 70 procent, tedy ještě více, než činí aktuální závazek.

