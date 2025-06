Jak si nepřivézt štěnice z hotelu domů? Licence | Některá práva vyhrazena Foto | British Pest Control Association / Flickr Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Pro začátek je nutné napsat, že je jen jediná možnost, jak zcela vyloučit možnost, že se vyspíte v hotelu se štěnicemi. Bystrý čtenář asi tuší: nespat nikdy v hotelu.Pokud ale patříte mezi lidi, kteří cestují a v hotelech spí, můžete za použití několika jednoduchých technik v podstatě vyloučit možnost, že si štěnice přivezete domů a zamoříte si jimi byt. Štěnice se vyskytují v hotelech po celém světě a setkání s nimi nelze zcela vyloučit ani ve čtyř hvězdičkových a pěti hvězdičkových hotelech. Ale obecně lze říct, že pravděpodobnost výskytu s klesajícím počtem hvězdiček roste. Je mi jasné, že každý nemůže a nechce po příjezdu do hotelu převrátit celý pokoj vzhůru nohama a s baterkou v ruce hledat štěnice. Můžete ale udělat úplně jednoduchou věc: uložit svá zavazadla a osobní věci co nejdále od postele. Před poštípáním vás to pochopitelně neochrání, ale štěnice se obvykle zdržují do vzdálenosti 3 m od postele (extrémy pomíjím záměrně) a v noci se vydávají směrem ke své potravě, tedy k vám. Po jídle se vracejí do úkrytu a nechcete, aby si za úkryt vybraly váš kufr. Na štípnutí od štěnice nemá zhruba 1/3 lidí žádnou reakci, ostatní lidé mají pupínek jako od komára. A ti, co mají alergii, mohou mít nepěkné svědivé pupence. Většinou po trojicích poblíž sebe a nejčastěji na v noci odkrytých částech těla. Tahle reakce na poštípání se však může objevit až po několika dnech. Dvě dobré zprávy 1) dosud není prokázáno, že by štěnice přenášely nemoci a 2) štěnici si nepřivezete domů na těle, ve vlasech ani na psovi. Co tedy dělat, když zjistíte, že trávíte dovolenou v pokoji se štěnicemi? Samozřejmě můžete vyhodit před odjezdem všechny své věci, ztropit skandál v hotelu a oni vám mohou zaplatit celou novou garderobu i s kufrem. Pokud tohle neproběhne, dejte všechno oblečení IHNED po příjezdu domů vyprat na takovou teplotu, jakou to zvládne. Zavazadla a vše, co se nevejde do pračky IHNED vložte do igelitových pytlů, které neprodyšně uzavřete, uložte nejlépe na balkón a postupně odebírejte a perte. Zavazadla, která nelze vyprat, je nejlepší si nechat ošetřit deratizérem (profík má účinnější insekticidy než jsou volně prodejné) nebo je alespoň pořádně vystříkejte ze všech stran sprejem proti lezoucímu hmyzu. A pak zas zalepte do pytle a opakujte minimálně jednou po 3 týdnech. Přečtěte si také | Jak se zbavit vší? S chemií nepochodíte Provedete-li tahle opatření, pravděpodobnost, že si štěnice přenesete do bytu, je téměř nulová. Ale nevyloučíte, že k vám přelezou štěnice od souseda, který byl taky na dovolené a tento článek nečetl. Pokud byste toužili po dalších informacích, můžete využít Metodický pokyn Státního zdravotního ústavu pro hubení štěnice domácí, který vydal Státní zdravotní ústav. reklama Radim Kaluža Autor je spolumajitel firmy DEREK-Kaluža s. r. o. z Ostravy, která se zabývá hubením a omezováním škůdců v komunální sféře (deratizace, dezinfekce a dezinsekce) a ve stavebnictví (dřevěné konstrukce, ochrana budov proti ptactvu).



