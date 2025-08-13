https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/cesky-svaz-ochrancu-prirody-otevreny-dopis-k-prelozce-silnice-i-35-pres-cesky-raj
Český svaz ochránců přírody: Otevřený dopis k přeložce silnice I/35 přes Český ráj

13.8.2025
Diskuse: 22
Pohled na Trosky z Kozákova
Pohled na Trosky z Kozákova
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Jan Stejskal / Ekolist.cz
Otevřený dopis ohledně plánované přeložky silnice I/35 v Českém ráji, který Český svaz ochránců přírody odeslal zainteresovaným institucím.
 
Vážení,

obracíme se na Vás ve věci připravované přeložky silnice I/35 mezi Jičínem a Turnovem. Víme, že přípravy stavby jsou již v poměrně pokročilé fázi, přesto bychom chtěli podpořit snahy místních organizací ČSOP a dalších lidí z regionu o přehodnocení tohoto projektu. Důvody k přehodnocení považujeme za velmi relevantní.

Plánovaná komunikace je sice prezentována jako pouhá přeložka silnice I. třídy, jde však o komunikaci „dálničního typu“ (tři až čtyři pruhy, mimoúrovňové křižovatky, rozsáhlé terénní zářezy či estakády, při předpokládané rychlosti 110 km/hod pravděpodobně i oplocení komunikace…). Stavba by tak znamenala ohromný zásah do dosud zcela minimálně narušené krajiny v samém srdci Českého ráje.

V diskusích se často objevuje námitka, že stavba se Českého ráje jen okrajově dotýká. Zde jde ovšem o záměnu chráněné krajinné oblasti Český ráj s Českým rájem coby přirozeným regionem. Plocha CHKO je sice rozdělena na tři nespojité částí, což ovšem rozhodně neznamená, že území mezi nimi by nebylo Českým rájem. Naopak.

Prostor, kterým by měla nová komunikace vést, je optickým propojením tří ikonických oblastí Českého ráje – Hruboskalska, Trosek a Kozákova. Objevuje se na nespočtu fotografií Českého ráje, je tím, co návštěvníci obdivují z proslavených vyhlídek. Byť sám o sobě není tak atraktivní, jako skalní města či vulkanické vrchy, je v obecném vnímání nedílnou součástí této bez nadsázky „národní“ krajiny a jeho narušení by znamenalo narušení „malebnosti“ Českého ráje jako celku.

Jsou zde i další rizika, která rozhodně nelze brát na lehkou váhu. K nim patří například negativní ovlivnění vodního režimu údolí Libuňky, v němž se nachází řada velmi cenných mokřadů s (mimo jiné) mimořádným bohatstvím ornitofauny, či narušení důležitého migračního koridoru velkých savců.

Přitom současné dopravní zatížení na silnici I/35 není nijak extrémní – s výjimkou nejbližšího okolí velkých měst se zde netvoří kolony ani nevznikají jiné dopravní komplikace. Případná stavba tedy neřeší nějaký aktuální místní problém, spíše má potenciál ho vytvořit, neboť logicky přivede do oblasti mnohem více aut včetně tranzitní dopravy.

Český ráj by však měl primárně sloužit rekreaci a pozorování (poznávání) přírody, ne tranzitní dopravě. Aktuální dopravní koncepce státu zároveň počítají s vybudováním dálniční propojky z Jičína na D10 v oblasti Mladé Boleslavi, která by měla být pro zajištění tranzitu tímto směrem dostatečná. Skutečně je nutné sevřít západní část Českého ráje „dálnicemi“ úplně ze všech stran? Kvůli zkratce v řádu nižších desítek kilometrů zničit obdivovanou krajinu a ohrozit zdejší přírodu?

Z výše uvedeného vyplývá, že u plánované přeložky silnice I/35 mezi Jičínem a Turnovem by výrazně převažovaly negativní vlivy nad pozitivy a že prostředky vynaložené do přípravy a případné stavby této komunikace tak není možné považovat za vynaložené účelně.

Český svaz ochránců přírody proto prosí veškeré zainteresované subjekty, Vládou a ministerstvy počínaje, přes příslušné Krajské úřady až po Ředitelství silnic a dálnic, o maximální pomoc a vstřícnost při hledání dopravního řešení, které nebude znamenat nevratné poškození Českého ráje.

Tento dopis považujte prosím za otevřený.

Jménem Českého svazu ochránců přírody

RNDr. Libor Ambrozek, předseda ČSOP
Ing. Karel Kříž, výkonný místopředseda ČSOP

Český svaz ochránců přírody

Online diskuse

Všechny komentáře (22)
ss

smějící se bestie

13.8.2025 07:18
Asi takhle -
ti ochránci přírody jsou na hlavu, ta nová silnice přímo prospěje jak Českému ráji, tak především těm všem starousedlíkům v těch vesničkách, městečkách na trase té současné silnice, kteří trápí hluk, emise, z toho nadměrného provozu !
RJ

Robert Jirman

13.8.2025 08:26 Reaguje na smějící se bestie
čsop je pouze jeden z protestujících, hlavní odpor pochází od domorodců, kteří Vás nepochopili, že se jedná o jejich dobro
LB

Lukas B.

13.8.2025 09:22 Reaguje na Robert Jirman
jde o dobro 90% obyvatel vesnic trýzněných tranzitní dopravou. uškodí to těm, kteří budou mít novou komunikaci za chalupou a pravděpodobně zkrachuje pár motorestů, hospod a obchodů na stávající silnici, které ze silnice žijí. když se podíváte na trasování přeložky, tak ta dělá co může aby škodila co nejméně.
ss

smějící se bestie

13.8.2025 10:53 Reaguje na Lukas B.
Tak jest.
Jaroslav Řezáč

13.8.2025 12:39 Reaguje na Robert Jirman
bych pochyboval, že se tím dá nazývat dobro, protože jakékoliv " zrychlení, narovnání atd" přivede další kumulovanou dopravu, která se dobrem pro místní rozhodně nazývat nedá...
Jaroslav Řezáč

13.8.2025 12:41 Reaguje na Robert Jirman
ono to totiž není dobrá varianta ani pro přírodu ani pro komodity, které by se ušetřili tím, že by se použila varianta přes Ml. Boleslav
Jaroslav Řezáč

13.8.2025 09:19 Reaguje na smějící se bestie
taky tomu úplně nerozumím...uvažovaná přeložka má nynější trasu oddálit od jádrové oblasti Českého ráje mezi Turnovem a Jičínem, zejména na úrovni katastru Libereckého kraje, jediný co bych chápal je výrazné navýšení dopravy které tato varianta přinese a tedy více znečištění.
Obecně by byla přijatelná i varianta Jičín - Mladá Boleslav a po D10 Turnova.
Nicméně nevím, jak by se to " zlepšilo mezi Turnovem a Jičínem...snad jedině tu silnici zpoplatnit jako se to děje v Rakousku, kde jsou některé části Alpské silnice zpoplatněny jako panoramatické....
ss

smějící se bestie

13.8.2025 10:54 Reaguje na Jaroslav Řezáč
1*
JS

Jarek Schindler

13.8.2025 17:10 Reaguje na Jaroslav Řezáč
A co na této silnici bude podle vás panoramatické? Připomíná mi to nesmysly kolem tunelu pod Červenohorským sedlem. Taky tam ekologové hlásali jak tunel poškodí Jeseníky protože vzroste tranzitní doprava.To, že oprava stávající silnice stála víc než polovinu toho co měl stát tunel nakonec nikoho nezajímá a tranzitní doprava tam stejně frčí. Jen místo aby se tunelem projelo za necelých deset minut se tam auta trápí s převýšením třičtvrtě hodiny. Toho smradu co vypustí do horského ovzduší. No je to vtaky vásledek ekologických snah několika postižených škůdců.
JP

Jaroslav Pokorný

13.8.2025 11:11
Občas jedu trasu Hr. Králové, Jičín, Ml. Boleslav a jako starý důchodce mám toho provozu "plné brejle". A tak pochvaluji, že ta trasa, kde to jde, je mimo obce. Ale tam, kde jde obcemi, tak tam to místním nezávidím. Takže jestli ta modernizovaná přeložka má jít mimo obce, tak jsem si jist, že místní budou nakonec spokojeni. No a pokud velké části budou - jak jsem shlédl video - na mostech a estakádách, a jinde budou ochranné ploty, tak snad ani těm zvířatům by to moc vadit nemuselo.
Jaroslav Řezáč

13.8.2025 12:07 Reaguje na Jaroslav Pokorný
ono jde spíš o to, se zamyslet nad tím, že není třeba nic betonovat v krajině a o 35 km protáhnout trasu Jičín - Ml.Boleslav protože při té rychlosti nejsou už podstatné kilometry.
Ono když se postaví kapacitní řešení dopravy, tak je to vždy v řiti, protože se přitáhne mnoho dopravy, která tam dneska není.

Ostatně i D35 z Hradce moc smysl nedává....ono je stejně možné použít D11 DO Nymburka a na Boleslav.

LB

Lukas B.

13.8.2025 12:16 Reaguje na Jaroslav Řezáč
ano, nákladnímu tranzitu dejmetomu nad 12 tun můžete přikázat objížďku (a zbydou Vám ty náklaďáky, které budou mít start nebo cíl v zakázaném úseku). ale myslíte, že cestující v osobácích budou dobrovolně jezdit více kilometrů za delší čas? jakože z jičína do turnova dvojnásobně?
Jaroslav Řezáč

13.8.2025 12:34 Reaguje na Lukas B.
to je především turistická oblast ale zároveň není možné z Českého ráje dělat obří parkoviště...Zkrátka mýtné na tyto typy území je možné použít. Zvláště, když je alternativa přes Mladou Boleslav, která je významem jinde než Turnov.
LB

Lukas B.

13.8.2025 12:44 Reaguje na Jaroslav Řezáč
jakože bude lepší tam dát mýto a nechat nezanedbatelné množství šetřílků jezdit po kozích stezkách okolo?

jinak mimochodem: chko se nová trasa vyhýbá a na skutečně turistických místech se situace výrazně zlepší (jak obtěřování samotným provozem tak smradem a hlukem). ano, nějaké nimby postižení tam budou.
Jaroslav Řezáč

13.8.2025 12:36 Reaguje na Lukas B.
měli bychom si uvědomit, že vytvořením bypássu mezi D11 a D10 přes Nymburk je " 35 " z Hradce do Jičína jako kapacitní varianta zbytečná.
pp

pavel peregrin

13.8.2025 12:26 Reaguje na Jaroslav Pokorný
Souhlasím s vámi, velmi dobře to tam znám. Bohužel jako vždy při podobných stavbách to někdo odnese, jak zde již bylo řečeno, chalupy, které byly mimo apod. a v tomto se těm lidem pochopitelně nedivím, to by byl naštvaný každý. Je to v podstatě to samé, jak s přehradami. Ale obcím jako celku se velmi uleví a ochránci by měli být rádi, protože provoz bude plynulý a jimi vzývané emise pochopitelně tím pádem klesnou.
ss

smějící se bestie

13.8.2025 16:22 Reaguje na pavel peregrin
To uctívače zeleného náboženství -
nezajímá !
MZ

Miloš Zahradník

13.8.2025 20:26
To jsou zase ke.. ehm pardon "argumenty" pouzitelne pro naprosto kazdou silnicni stavbu - viz uryvek nize

Ja opet pridam vzpominku na shromazdeni priznivcu a odpurcu tehle dalnice na Kozakove pred 15 lety. Prijel i tehdejsi vyznacny politik Martin Bursik a ekolozky z Turnova, odpurkyne dalnice a aktivistky sdruzeni "S drakem bil se (pozn. ted uz jsem zapomel, kdo)" se o nem obdivne vyjadrovaly: "Byl zrovna den predtim z rodinnych duvodu ve Svycarech - ale nelenil a celou noc jel po dalnicich Svycarska a Nemecka - a Ceska, aby se vcas dostavil na toto shromazdeni a svou autoritou podporil odpurce stavby..."



Prostor, kterým by měla nová komunikace vést, je optickým propojením tří ikonických oblastí Českého ráje – Hruboskalska, Trosek a Kozákova. Objevuje se na nespočtu fotografií Českého ráje, je tím, co návštěvníci obdivují z proslavených vyhlídek. Byť sám o sobě není tak atraktivní, jako skalní města či vulkanické vrchy, je v obecném vnímání nedílnou součástí této bez nadsázky „národní“ krajiny a jeho narušení by znamenalo narušení „malebnosti“ Českého ráje jako celku.
Jsou zde i další rizika, která rozhodně nelze brát na lehkou váhu. K nim patří například negativní ovlivnění vodního režimu údolí Libuňky, v němž se nachází řada velmi cenných mokřadů s (mimo jiné) mimořádným bohatstvím ornitofauny, či narušení důležitého migračního koridoru velkých savců.

O jake velke savce v tehle poznamce jde? Krome teda Homo Sapiens :)
MZ

Miloš Zahradník

13.8.2025 20:39 Reaguje na Miloš Zahradník
Pozn. Povazuji se za mistniho, i kdyz teda za kopcem. Na Kozakove jsem za zivot byl nejmene tisickrat, od sbirani achatu ve Votrubcove lomu v detstvi pres pravidelne bezkove vystupy - casto s proslapavanim stopy (posledni leta ale uz taky misto toho jezdim jen do Jizerek) pred 25 - 50 lety az po soucasne elektrokolo. Posledni dobou tam ale velmi stoupa navstevnost viz vcerejsi zaber pri zapadu slunce - a to uz hospoda byla dve hodiny zavrena https://photos.app.goo.gl/gWueBtRyijbvhubB7
bohuzel tedy vetsina navstevniku tam ted jezdi auty + zvlaste mladez v posledni dobe taky na hlucnych motorkach. Proti nim ochranci prirody nezmuzou nic, tak se aspon realizuji na takovychto nesmyslnych, skodlivych akcich...
SV

Slavomil Vinkler

13.8.2025 20:49 Reaguje na Miloš Zahradník
To může být jen vlk, medvěd a los. Zubři či koni to nebudou.
MZ

Miloš Zahradník

13.8.2025 20:59 Reaguje na Slavomil Vinkler
U losa nevim, vlci beztak uz v okoli Ceskeho raje taky opet jsou a medvedi? Posledniho medveda na Kozakove zastrelili/ulovili jinou zbrani beztak driv, nez byl nekdy na prelomu 14 a 15 stoleti postaven hrad Trosky :)
MZ

Miloš Zahradník

13.8.2025 21:13
Jen jeste prihodim jeden dnesni pohled na kus geoparku Cesky raj https://photos.app.goo.gl/NRWyDof591sJ72Af7 kozakovsky cedic se v prostoru mezi Semily a Z. Brodem tezi uz asi 100 let - nic prijemneho pro
lidi zijici v blizkosti silnic, kudy jezdi nakladaky s kamenim... - Mimochodem, pred 15 lety vytvorili planovaci jako ulitbu turnovskym ekologum - aby ta dalnice nemusela vest snadnym terenem ve smeru melkeho udoli Libunky - tzv. "superseverni" variantu tehle dalnice R35 vedouci od Spalova severne od Jizery. Ta by stavebni svou narocnosti konkurovala alpskym dalnicim :)
Pražská EVVOluce

