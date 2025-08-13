Český svaz ochránců přírody: Otevřený dopis k přeložce silnice I/35 přes Český ráj
obracíme se na Vás ve věci připravované přeložky silnice I/35 mezi Jičínem a Turnovem. Víme, že přípravy stavby jsou již v poměrně pokročilé fázi, přesto bychom chtěli podpořit snahy místních organizací ČSOP a dalších lidí z regionu o přehodnocení tohoto projektu. Důvody k přehodnocení považujeme za velmi relevantní.
Plánovaná komunikace je sice prezentována jako pouhá přeložka silnice I. třídy, jde však o komunikaci „dálničního typu“ (tři až čtyři pruhy, mimoúrovňové křižovatky, rozsáhlé terénní zářezy či estakády, při předpokládané rychlosti 110 km/hod pravděpodobně i oplocení komunikace…). Stavba by tak znamenala ohromný zásah do dosud zcela minimálně narušené krajiny v samém srdci Českého ráje.
V diskusích se často objevuje námitka, že stavba se Českého ráje jen okrajově dotýká. Zde jde ovšem o záměnu chráněné krajinné oblasti Český ráj s Českým rájem coby přirozeným regionem. Plocha CHKO je sice rozdělena na tři nespojité částí, což ovšem rozhodně neznamená, že území mezi nimi by nebylo Českým rájem. Naopak.
Prostor, kterým by měla nová komunikace vést, je optickým propojením tří ikonických oblastí Českého ráje – Hruboskalska, Trosek a Kozákova. Objevuje se na nespočtu fotografií Českého ráje, je tím, co návštěvníci obdivují z proslavených vyhlídek. Byť sám o sobě není tak atraktivní, jako skalní města či vulkanické vrchy, je v obecném vnímání nedílnou součástí této bez nadsázky „národní“ krajiny a jeho narušení by znamenalo narušení „malebnosti“ Českého ráje jako celku.
Jsou zde i další rizika, která rozhodně nelze brát na lehkou váhu. K nim patří například negativní ovlivnění vodního režimu údolí Libuňky, v němž se nachází řada velmi cenných mokřadů s (mimo jiné) mimořádným bohatstvím ornitofauny, či narušení důležitého migračního koridoru velkých savců.
Přitom současné dopravní zatížení na silnici I/35 není nijak extrémní – s výjimkou nejbližšího okolí velkých měst se zde netvoří kolony ani nevznikají jiné dopravní komplikace. Případná stavba tedy neřeší nějaký aktuální místní problém, spíše má potenciál ho vytvořit, neboť logicky přivede do oblasti mnohem více aut včetně tranzitní dopravy.
Český ráj by však měl primárně sloužit rekreaci a pozorování (poznávání) přírody, ne tranzitní dopravě. Aktuální dopravní koncepce státu zároveň počítají s vybudováním dálniční propojky z Jičína na D10 v oblasti Mladé Boleslavi, která by měla být pro zajištění tranzitu tímto směrem dostatečná. Skutečně je nutné sevřít západní část Českého ráje „dálnicemi“ úplně ze všech stran? Kvůli zkratce v řádu nižších desítek kilometrů zničit obdivovanou krajinu a ohrozit zdejší přírodu?
Z výše uvedeného vyplývá, že u plánované přeložky silnice I/35 mezi Jičínem a Turnovem by výrazně převažovaly negativní vlivy nad pozitivy a že prostředky vynaložené do přípravy a případné stavby této komunikace tak není možné považovat za vynaložené účelně.
Český svaz ochránců přírody proto prosí veškeré zainteresované subjekty, Vládou a ministerstvy počínaje, přes příslušné Krajské úřady až po Ředitelství silnic a dálnic, o maximální pomoc a vstřícnost při hledání dopravního řešení, které nebude znamenat nevratné poškození Českého ráje.
Tento dopis považujte prosím za otevřený.
Jménem Českého svazu ochránců přírody
RNDr. Libor Ambrozek, předseda ČSOP
Ing. Karel Kříž, výkonný místopředseda ČSOP
Dále čtěte |
Online diskuse
Všechny komentáře (22)
smějící se bestie13.8.2025 07:18
ti ochránci přírody jsou na hlavu, ta nová silnice přímo prospěje jak Českému ráji, tak především těm všem starousedlíkům v těch vesničkách, městečkách na trase té současné silnice, kteří trápí hluk, emise, z toho nadměrného provozu !
Robert Jirman13.8.2025 08:26 Reaguje na smějící se bestie
Lukas B.13.8.2025 09:22 Reaguje na Robert Jirman
smějící se bestie13.8.2025 10:53 Reaguje na Lukas B.
Jaroslav Řezáč13.8.2025 12:39 Reaguje na Robert Jirman
Jaroslav Řezáč13.8.2025 12:41 Reaguje na Robert Jirman
Jaroslav Řezáč13.8.2025 09:19 Reaguje na smějící se bestie
Obecně by byla přijatelná i varianta Jičín - Mladá Boleslav a po D10 Turnova.
Nicméně nevím, jak by se to " zlepšilo mezi Turnovem a Jičínem...snad jedině tu silnici zpoplatnit jako se to děje v Rakousku, kde jsou některé části Alpské silnice zpoplatněny jako panoramatické....
smějící se bestie13.8.2025 10:54 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Jarek Schindler13.8.2025 17:10 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Jaroslav Pokorný13.8.2025 11:11
Jaroslav Řezáč13.8.2025 12:07 Reaguje na Jaroslav Pokorný
Ono když se postaví kapacitní řešení dopravy, tak je to vždy v řiti, protože se přitáhne mnoho dopravy, která tam dneska není.
Ostatně i D35 z Hradce moc smysl nedává....ono je stejně možné použít D11 DO Nymburka a na Boleslav.
Lukas B.13.8.2025 12:16 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Jaroslav Řezáč13.8.2025 12:34 Reaguje na Lukas B.
Lukas B.13.8.2025 12:44 Reaguje na Jaroslav Řezáč
jinak mimochodem: chko se nová trasa vyhýbá a na skutečně turistických místech se situace výrazně zlepší (jak obtěřování samotným provozem tak smradem a hlukem). ano, nějaké nimby postižení tam budou.
Jaroslav Řezáč13.8.2025 12:36 Reaguje na Lukas B.
pavel peregrin13.8.2025 12:26 Reaguje na Jaroslav Pokorný
smějící se bestie13.8.2025 16:22 Reaguje na pavel peregrin
nezajímá !
Miloš Zahradník13.8.2025 20:26
Ja opet pridam vzpominku na shromazdeni priznivcu a odpurcu tehle dalnice na Kozakove pred 15 lety. Prijel i tehdejsi vyznacny politik Martin Bursik a ekolozky z Turnova, odpurkyne dalnice a aktivistky sdruzeni "S drakem bil se (pozn. ted uz jsem zapomel, kdo)" se o nem obdivne vyjadrovaly: "Byl zrovna den predtim z rodinnych duvodu ve Svycarech - ale nelenil a celou noc jel po dalnicich Svycarska a Nemecka - a Ceska, aby se vcas dostavil na toto shromazdeni a svou autoritou podporil odpurce stavby..."
O jake velke savce v tehle poznamce jde? Krome teda Homo Sapiens :)
Miloš Zahradník13.8.2025 20:39 Reaguje na Miloš Zahradník
bohuzel tedy vetsina navstevniku tam ted jezdi auty + zvlaste mladez v posledni dobe taky na hlucnych motorkach. Proti nim ochranci prirody nezmuzou nic, tak se aspon realizuji na takovychto nesmyslnych, skodlivych akcich...
Slavomil Vinkler13.8.2025 20:49 Reaguje na Miloš Zahradník
Miloš Zahradník13.8.2025 20:59 Reaguje na Slavomil Vinkler
Miloš Zahradník13.8.2025 21:13
lidi zijici v blizkosti silnic, kudy jezdi nakladaky s kamenim... - Mimochodem, pred 15 lety vytvorili planovaci jako ulitbu turnovskym ekologum - aby ta dalnice nemusela vest snadnym terenem ve smeru melkeho udoli Libunky - tzv. "superseverni" variantu tehle dalnice R35 vedouci od Spalova severne od Jizery. Ta by stavebni svou narocnosti konkurovala alpskym dalnicim :)