Liberecký kraj plánuje v příštím roce vybudovat první tři solární elektrárny

Liberecký kraj plánuje v příštím roce vybudovat první tři fotovoltaické elektrárny - na budově D krajského úřadu, kde sídlí podnikatelský inkubátor, a na budovách gymnázií v Jablonci nad Nisou a České Lípě. Vytipováno má i dalších 20 areálů, kde je v plánu fotovoltaiku postupně budovat. Intenzivně také vedení kraje jedná o možnosti postavit velkou fotovoltaickou elektrárnu na bývalém vojenském letišti v Ralsku, řekl ČTK ekonomický náměstek hejtmana Zbyněk Miklík (Piráti).

"Jednáme se strategickými partnery o založení společného podniku, to je ale dlouhodobý projekt, nikoli na příští rok. Je to ale velmi významný projekt, protože pokud by se nám to podařilo, tak by výrobní kapacita této elektrárny značně převyšovala potřeby Libereckého kraje a jeho příspěvkových organizací," doplnil Miklík. Kraj si nechal na univerzitě v Ostravě zpracovat studii energetického využití plochy bývalého letiště Hradčany, letiště ale nechce celé zastavět solárními panely, zachován by měl být i prostor pro rekreační létání.

Areál v Ralsku o rozloze 300 hektarů převzal kraj v roce 2007 od státu. Letiště naposledy využívala sovětská armáda, která ho opustila v roce 1991, od té doby na 2,5 kilometru dlouhé ranveji přistávají jen malá sportovní letadla. Plocha se podle vedení Libereckého kraje nabízí k energetickému využití, zvlášť při současných cenách energií. První záměry na zastavění letištní plochy solárními panely se přitom objevily už před 14 lety, v době, kdy podobné projekty zažívaly boom díky vysokým výkupním cenám elektřiny. Ze záměru ale tehdy sešlo.

V bývalém vojenském prostoru ale už velká solární elektrárna stojí, zařízení s instalovaným výkonem bezmála 56 megawattů (MW) vyrostlo v roce 2010 na pěti lokalitách v oblasti Ralska a Mimoně a dnes ho provozuje skupina ČEZ. Podle firmy jde v Česku o jednu z nejvhodnějších lokalit pro výroby elektřiny ze slunečního záření. Instalovaný výkon elektrárny představuje bezmála polovinu instalovaného výkonu všech solárních elektráren v Libereckém kraji, který ve třetím čtvrtletí letošního roku dosáhl 112,8 MW.

Podle údajů z Energetického regulačního úřadu (ERÚ) patří solární elektrárny v Libereckém kraji k hlavním zdrojům elektřiny, loni dodaly do sítě 103,4 GWh elektrické energie, letos do konce září už výroba dosáhla 104,7 GWh. Více než 60 procent elektřiny vyrobené v Libereckém kraji pochází z obnovitelných zdrojů, kromě solárních také z větrných a vodních elektráren. Loni se v kraji vyrobilo přes 450 GWh elektřiny, z toho 62 procent právě z obnovitelných zdrojů.

