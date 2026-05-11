https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/liberecky-kraj-posle-mmr-pripominky-k-navrhu-takzvanych-akceleracnich-zon
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Liberecký kraj pošle ministerstvu připomínky k návrhu takzvaných akceleračních zón

11.5.2026 12:12 | LIBEREC (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | EmmaLeP / Flickr
Liberecký kraj má připomínky k návrhu tzv. akceleračních zón pro výstavbu fotovoltaických a větrných elektráren, který představilo v polovině dubna ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Dokument vykazuje vážné odborné i procesní nedostatky a v navržené podobě je pro kraj nepřijatelný, řekl ČTK po dnešním mimořádném jednání krajských radních hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).
 
Na území Libereckého kraje počítá návrh MMR se dvěma zónami pro fotovoltaické projekty v Ralsku, a pěti oblastmi pro větrné elektrárny, ty jsou kromě Ralska také na Semilsku. Celkově počítá návrh na území celé republiky s 94 lokalitami, ve kterých má být možné v jednodušším povolovacím řízení připravovat stavby větrných a solárních elektráren. Z dříve vytyčených 110 nakonec úřad vypustil 16 lokalit. Veřejné projednání zón bude 15. května v Praze, připomínky budou moci kraje, obce i veřejnost uplatnit do 1. června.

"I když Liberecký kraj podporuje rozumný rozvoj obnovitelných zdrojů energie, odmítá postup, který nerespektuje území, názor obyvatel, obce ani základní principy plánování,“ doplnil hejtman. Návrh ministerstva podle něj všechny tyto principy porušuje, připomínky proto zašle písemně ministerstvu. Půta dnes přiznal, že některé navrhované oblasti, hlavně ty na pomezí Libereckého a Královéhradeckého kraje, ho překvapily, naopak v návrhu není oblast Frýdlantska, kde už stojí větrné elektrárny a další se připravují.

Podle náměstka pro životní prostředí Jiřího Klápště (Spolu) nerespektuje ministerstvo ve svém návrhu ani krajem stanovená území podléhající ochraně životního prostředí a je také v rozporu s krajskou infrastrukturou. "Ministerská vymezení nerespektují existující dopravní koridory ani biokoridory v regionu. Jsou v konfliktu s naší infrastrukturou a ochranou přírody, proto navrhujeme přepracování a vyjmutí těchto konfliktních částí z dokumentu," dodal Klápště.

Z obnovitelných zdrojů pocházelo loni podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) 70 procent energie vyrobené v Libereckém kraji. Dominantní jsou solární elektrárny, zařízení o celkovém instalovaném výkonu 195,5 MW loni dodala do sítě přes 179 gigawatthodin energie. Připomínky připravuje například i město Ralsko na Českolipsku, na jehož území počítá návrh s dalšími solárními elektrárnami a také s výstavbou větrných. Už dnes je lokalita solárními panely hodně zastavěná a další projekty místní odmítají.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Obnovitelné zdroje energie Foto: Depositphotos Kapacita obnovitelných zdrojů energie v Evropě vzroste o 450 procent, uvádí analýza Letadlo Foto: Free-Photos pixabay Radnice v Amsterodamu nechala odstranit reklamu na maso či lety Foto: Praha.eu Pražský klimatický dialog a udržitelná energetika

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist