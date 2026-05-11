Liberecký kraj pošle ministerstvu připomínky k návrhu takzvaných akceleračních zón
"I když Liberecký kraj podporuje rozumný rozvoj obnovitelných zdrojů energie, odmítá postup, který nerespektuje území, názor obyvatel, obce ani základní principy plánování,“ doplnil hejtman. Návrh ministerstva podle něj všechny tyto principy porušuje, připomínky proto zašle písemně ministerstvu. Půta dnes přiznal, že některé navrhované oblasti, hlavně ty na pomezí Libereckého a Královéhradeckého kraje, ho překvapily, naopak v návrhu není oblast Frýdlantska, kde už stojí větrné elektrárny a další se připravují.
Podle náměstka pro životní prostředí Jiřího Klápště (Spolu) nerespektuje ministerstvo ve svém návrhu ani krajem stanovená území podléhající ochraně životního prostředí a je také v rozporu s krajskou infrastrukturou. "Ministerská vymezení nerespektují existující dopravní koridory ani biokoridory v regionu. Jsou v konfliktu s naší infrastrukturou a ochranou přírody, proto navrhujeme přepracování a vyjmutí těchto konfliktních částí z dokumentu," dodal Klápště.
Z obnovitelných zdrojů pocházelo loni podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) 70 procent energie vyrobené v Libereckém kraji. Dominantní jsou solární elektrárny, zařízení o celkovém instalovaném výkonu 195,5 MW loni dodala do sítě přes 179 gigawatthodin energie. Připomínky připravuje například i město Ralsko na Českolipsku, na jehož území počítá návrh s dalšími solárními elektrárnami a také s výstavbou větrných. Už dnes je lokalita solárními panely hodně zastavěná a další projekty místní odmítají.
