Liberecký kraj založil koordinační skupinu pro boj s přemnoženým kůrovcem

Slovan 27.7.2021 15:37

Před 4 dny jsem se byl projít v okolí Naděje - po neznačených lesních cestách. Je to na pohled opravdu hrozný, kácí se fakt hodně (minimálně v té oblasti) jenže to byla jen otázka času - ta oblast je na smrk hodně nízko (450-500 m.n.m). Já jsem však nyní strašně zvědav na to, co na těch plochách bude sázet.

