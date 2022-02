Lidé do sítě Ecobat loni odnesli 2026 tun použitých baterií, meziročně více

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Foto-Ruhrgebiet / Shutterstock Baterie

Lidé v Česku loni odnesli 2026 tun přenosných odpadních baterií do sběrných míst společnosti Ecobat. Meziročně je to o 252 tun více. V roce 2021 tak bylo vytříděno v přepočtu 80 milionů tun tužkových baterek typu AA, uvedl Ecobat v dnešní tiskové zprávě. Nejvíce se podle firmy do sběru zapojili obyvatelé Prahy, Vysočiny a Jihomoravského kraje.

Předloni se na celkovém množství vybraných baterií v ČR Ecobat podílel z 82 procent. Zbytek byl podíl společnosti REMA Battery. Vyjádření REMA Battery ČTK shání.

"V absolutním čísle se v roce 2021 nejvíce baterií nasbíralo v Praze, kde lidé dohromady nasbírali 343 tun použitých baterií, o 31 tun více než v roce předchozím," uvedl Ecobat.

Celkově se podle firmy ve třech nejaktivnějších krajích vytřídilo přes 830 tun odpadních baterií. Podle organizace jde meziročně nárůst o 15 procent. Naopak nejméně baterií skončilo ve sběru v Moravskoslezském, Karlovarském a Pardubickém kraji - dohromady 189 tun. Do sběrného místa donesli lidé z těchto krajů v průměru čtyři vybité baterie typu AA, uvedla firma.

"Za rok 2021 tak Češi v průměru odevzdali sedm kusů baterií typu AA," sdělil Ecobat.

Stejně jako v předchozích letech byla i loni nejvyužívanější sběrná místa v obchodech, prodejních sítích, na úřadech a ve firmách. Zhruba třetina odevzdaných baterií pocházela od měst a obcí, kde je lidé mohou nosit do boxů na úřadech, sběrných dvorů nebo venkovních červených kontejnerů.

"Ačkoliv cíleně nová sběrná místa nevytváříme, jejich počet v meziročním srovnání vzrostl. Jsme rádi, že o spolupráci žádají přímo maloobchodníci, firmy, obce a města, kteří nás vnímají jako kvalitní řešení jejich legislativních povinností," uvedla ředitelka obchodního oddělení Ecobat Kateřina Vránková.

Podle Ecobat se na český trh loni dostalo do oběhu v přepočtu přes 170 milionů kusů baterií, zhruba stejně jako předloni. Normy EU přikládají členským zemím povinnost vytřídit minimálně 45 procent přenosných baterií, za rok 2021 Česko podle Ecobat dosáhlo účinnosti sběru ve výši 48,9 procenta, zhruba stejně jako předloni. V síti Ecobat je po celém Česku 27 000 míst, kam lze ukládat přenosné odpadní baterie.

