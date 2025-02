Žijeme v době bateriové. Jak s bateriemi správně zacházet a vyhazovat je?

Zdroj | Ecobat

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Co tedy s vybitými bateriemi?

18. února je Mezinárodní den baterií. Tento den byl vybrán v návaznosti na narození Alessandra Volty (18. února 1745), průkopníka v oblasti elektrochemie, který také stál u zrodu moderní baterie. Baterie je dnes každodenní součástí našich životů a vyskytuje se v desítkách přístrojů, které běžně využíváme. Dnes se prosazují především lithiové baterie kvůli své delší životnosti.Bez baterií by dnes nefungovaly notebooky, mobilní telefony, hračky, elektrokola ale ani třeba fotovoltaické elektrárny. Žijeme tak v době bateriové. S bateriemi však musíme zacházet zodpovědně abychom jimi nezatěžovali životní prostředí, nebo dokonce neohrožovali bezpečnost našich domovů. Stará baterie může ve směsném odpadu baterie snadno přispět k požáru. Ze stejného důvodu je nezodpovědné staré baterie zbytečně skladovat i doma, kde navíc mohou ohrožovat děti. Proto je třeba baterie třídit a vyhazovat tam, kam patří.

Zodpovědně se lze baterie zbavit díky speciálním sběrným nádobám umístěným v obchodech, na školách, úřadech či ve veřejných prostranstvích.

Tady jsou doporučení, jak minimalizovat možnost úrazu, nehody nebo znečištění prostředí:

1) Vybité baterie skladujte při pokojové teplotě na suchém místě.

2) Nenechávejte je v přístrojích a zařízeních, pokud je nebudete delší dobu používat.

3) Vybité baterie nerozebírejte a neporušujte jejich vnější obal.

4) Nikdy je nevhazujte do ohně

5) Nedotýkejte se „vytékajících“ baterií holýma rukama.

6) Neskladujte použité vybité baterie ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti zdrojů tepla.

7) Snažte se staré baterie doma zbytečně neskladovat.

8) Baterie nepatří do směsného odpadu a už vůbec ne do přírody. Vyhazujte je jen do speciálních nádob, které jsou všude jednoduše dostupné.

Zdroj | Ecobat

Kam s bateriemi zabudovaných v přístrojích

U některých elektrospotřebičů, jako jsou například mobilní telefony nebo notebooky, je baterie zabudovaná napevno. V takovém případě ji z bezpečnostních důvodů sami nevyjímejte. Odevzdejte celý spotřebič prodejci, do servisu nebo na sběrné místo elektroodpadu. Odborníci mají potřebné vybavení a postupy pro bezpečnou demontáž a následnou recyklaci všech materiálů včetně baterií.

Všechny malé baterie ukládejte mimo dohled a dosah malých dětí, aby nedošlo k jejich spolknutí. Pozor bychom měli dávat zejména na knoflíkové baterie, které jsou malé a snadno dostupné. „Pokud se baterie po spolknutí usadí v jícnu, dochází k jeho poleptání. V tomto případě je nezbytné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Aby se snížilo riziko požití baterií dospělými, neukládejte je do krabiček na léky ani do jejich blízkosti, jinak by mohlo dojít k záměně,“ dodává Kateřina Vránková, obchodní ředitelka ze společnosti Ecobat.

Za minulý rok bylo vybíráno více než 2 142 tun přenosných baterií. Podle Kateřiny Vránkové, obchodní ředitelky společnosti Ecobat, je však stále co zlepšovat a navyšovat objem sesbíraných baterií. „V minulém roce se v České republice vytřídilo 49 % baterií, což odpovídá číslům z ostatních zemí EU. Od roku 2030 bychom však měli umět sesbírat 73 % baterií. K tomuto cíli nás čeká ještě dlouhá cesta a ještě více odpovědné chování nás, spotřebitelů,“ říká Kateřina Vránková.

reklama