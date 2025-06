První vysokorychlostní trať v ČR je blíže realizaci. Získala kladné posouzení vlivu na životní prostředí

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

První vysokorychlostní trať v České republice uspěla v procesu posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) u chystaného úseku mezi Prosenicemi a Ostravou-Svinov. Kladné stanovisko Ministerstva životního prostředí znamená, že projekt VRT Moravská brána postupuje do další fáze, kterou je výkup pozemků Správou železnic. Pro modernizaci české železniční dopravy se jedná o zásadní milník.„Schválení EIA nás posouvá do další fáze projektu vysokorychlostní tratě, která výrazně zvýší kapacitu železniční infrastruktury na Moravě. Zároveň s přípravou výstavby řešíme financování úseku z Prosenic na Přerovsku do Ostravy, který jako vůbec první projekt na železnici chceme stavět formou partnerství veřejného a soukromého sektoru, tedy PPP (Public Private Partnership),“ řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

V rámci zpracování stanoviska prověřilo Ministerstvo životního prostředí u tohoto projektu splnění hygienických limitů hluku, kvality ovzduší nebo například ochrany lokálních ekosystémů.

„Ministerstvo životního prostředí vydáním historicky prvního závazného stanoviska pro vysokorychlostní železnici dokončilo odborně náročný proces hodnocení vlivů na životní prostředí. Ten například prokázal, že provoz na plánovaných úsecích trati nezpůsobí překračování platných hlukových limitů. Závěr tedy je, že dopady na životní prostředí a veřejné zdraví jsou akceptovatelné,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Výjimkou je negativní vliv záměru na lokalitu soustavy Natura 2000, který bude předmětem samostatných postupů podle zákona o ochraně přírody a krajiny. „Ministerstvo vydání stanoviska podmínilo 61 komplexními podmínkami pro minimalizaci či kompenzaci vlivů vysokorychlostní trati na životní prostředí, které musí Správa železnic splnit,“ dodal ministr Petr Hladík.

Celkem 63 kilometrů dlouhý úsek vysokorychlostní trati bude součástí páteřního spojení mezi Prahou, Brnem a Ostravou. Naváže na něj také přeshraniční část, která propojí Českou republiku s Polskem směrem na Katovice a dále k Varšavě.

„Kladné stanovisko EIA pro vysokorychlostní tratě představuje významný milník. Je důkazem, že je projekt připravován profesionálně a v rámci nejvyšších kvalitativních standardů. Zároveň nám stanovisko umožní posunout se blíž k vlastní realizaci,“ uvádí generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Vybudování a provoz úseku proběhnou v modelu partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP).

Momentálně jsou v připravě tyto úseky VRT:

RS 1 VRT Praha – Brno – Ostrava

RS 2 VRT Brno – Břeclav

RS 4 VRT Praha – Ústí nad Labem – Drážďany

RS 5 VRT Praha – Hradec Králové / Pardubice – Vratislav

Více informací na vrtky.cz.

