Dobrovolníci v milovické rezervaci vytrhávali invazní celíky kanadské
Při odstraňování celíků se v rezervaci sešli pracovníci společnosti Deloitte se studenty Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. Ti se prací zúčastnili v rámci své školní praxe.
„Na několika cenných lokalitách ve Středním Polabí, o které pečuji, zapojuji studenty do managementových opatření pro podporu rostlin, hmyzu i obratlovců. Seznámí se tak na vlastní kůži s některými problémy způsobujícími ztrátu biodiverzity, jako jsou zarůstání a fragmentace krajiny, lokální přezvěření, invazní druhy či eutrofizace. Pomáhají tak obnovovat kousky bezlesí či řídkých lesů a osahají si spoustu vzácných až kriticky ohrožených druhů,“ vysvětluje Pavel Brodecký, ochránce přírody z Radimi u Kolína.
Jedním z navštívených míst byla i milovická rezervace velkých kopytníků, kde studenti z České zemědělské univerzity pomáhali již čtvrtým rokem po sobě. „Viděli tak, že velké plochy se dají efektivně opečovávat i bez hrábí, kosení a potu, za pomoci celoroční extenzivní pastvy velkých kopytníků,“ doplnil Pavel Brodecký.
Protože velcí kopytníci řadu nepůvodních druhů z jiných kontinentů nežerou, pomáhali studenti s vyrýváním celíků, a zároveň se seznámili také s lupinou, javory jasanolistými, suchými akáty likvidovanými v loňském roce formou injektáže, a v okolí rezervace i s pajasany žláznatými.
Stejně jako v předchozích letech si studenti i letos jako odměnu prohlédli rezervaci, kde velcí kopytníci vytvářející pestré květnaté porosty se spoustou motýlů, ale i tůně, kde díky kopytníkům žijí vzácní listonozi a žábronožky.
Také pracovníci společnosti Deloitte nebyli v milovické rezervaci poprvé. Jako dobrovolníci pomáhali letos již jednou a kvůli velkému zájmu přišli znovu.
Dobrovolníkům bych chtěl za dnešní pomoc velice poděkovat. Šíření invazních druhů patří k závažným problémům ochrany přírody, proto je zapojení veřejnosti do jejich odstraňování velmi důležité.
