https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/dobrovolnici-v-milovicke-rezervaci-vytrhavali-invazni-celiky-kanadske
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Dobrovolníci v milovické rezervaci vytrhávali invazní celíky kanadské

16.8.2025 05:16 | PRAHA (Ekolist.cz)
Diskuse: 1
Foto | Pavel Brodecký / Česká krajina
Se žlutou záplavou invazního celíku kanadského bojovali tento týden dobrovolníci v milovické rezervaci velkých kopytníků. Nápadná rostlina ze Severní Ameriky se šíří Českem i celou Evropou a bez lidského zásahu by postupně vytlačila z přírody vzácné druhy květin. Kromě celíku likvidují ochránci přírody v rezervaci také další invazní druhy, především lupinu mnoholistou, trnovník akát nebo javor jasanolistý.
 
Celík kanadský, neboli zlatobýl kanadský, se dostal do Evropy roku 1645 jako okrasná rostlina do zahrad a parků. Člověkem byl zavlečen také do Asie, Austrálie i na Nový Zéland. Celíky se často nacházejí v blízkosti lidských sídel a využívají prostředí proměněné lidskou činností. První záznam o jeho výskytu ve volné přírodě na území současné České republiky pochází z roku 1838.

Při odstraňování celíků se v rezervaci sešli pracovníci společnosti Deloitte se studenty Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. Ti se prací zúčastnili v rámci své školní praxe.

„Na několika cenných lokalitách ve Středním Polabí, o které pečuji, zapojuji studenty do managementových opatření pro podporu rostlin, hmyzu i obratlovců. Seznámí se tak na vlastní kůži s některými problémy způsobujícími ztrátu biodiverzity, jako jsou zarůstání a fragmentace krajiny, lokální přezvěření, invazní druhy či eutrofizace. Pomáhají tak obnovovat kousky bezlesí či řídkých lesů a osahají si spoustu vzácných až kriticky ohrožených druhů,“ vysvětluje Pavel Brodecký, ochránce přírody z Radimi u Kolína.

Jedním z navštívených míst byla i milovická rezervace velkých kopytníků, kde studenti z České zemědělské univerzity pomáhali již čtvrtým rokem po sobě. „Viděli tak, že velké plochy se dají efektivně opečovávat i bez hrábí, kosení a potu, za pomoci celoroční extenzivní pastvy velkých kopytníků,“ doplnil Pavel Brodecký.

Protože velcí kopytníci řadu nepůvodních druhů z jiných kontinentů nežerou, pomáhali studenti s vyrýváním celíků, a zároveň se seznámili také s lupinou, javory jasanolistými, suchými akáty likvidovanými v loňském roce formou injektáže, a v okolí rezervace i s pajasany žláznatými.

Stejně jako v předchozích letech si studenti i letos jako odměnu prohlédli rezervaci, kde velcí kopytníci vytvářející pestré květnaté porosty se spoustou motýlů, ale i tůně, kde díky kopytníkům žijí vzácní listonozi a žábronožky.

Také pracovníci společnosti Deloitte nebyli v milovické rezervaci poprvé. Jako dobrovolníci pomáhali letos již jednou a kvůli velkému zájmu přišli znovu.

Dobrovolníkům bych chtěl za dnešní pomoc velice poděkovat. Šíření invazních druhů patří k závažným problémům ochrany přírody, proto je zapojení veřejnosti do jejich odstraňování velmi důležité.

foto - Dostál Dalibor
Dalibor Dostál
Autor je ředitel ochranářské společnosti Česká krajina.
Všechny komentáře (1)
JS

Jarek Schindler

16.8.2025 10:16
Otázkou je kdy přijde na řadu článek jak se "milovická megafauna" vypořádala s invazívními rostlinami.
Odpovědět

